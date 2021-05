Christoffer Buster Reinhardt er Ks spidskandidat til regionsvalget

"Jeg er stolt over igen at skulle stå i spidsen for et stærkt hold af konservative kandidater, som brænder for at gøre vores sundhedsvæsen bedre, stå i spidsen for ambitiøse klimamål og ikke mindst sikre, at der skabes de bedste betingelser for at skabe vækst i hovedstadsregionen" siger han i en pressemeddelelse.