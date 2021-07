Chauffør er uenig i studenters forklaring: Det er noget fuldkommen sludder

Se billedserie Her er en del af det bræt, der knækkede, da tre studenter faldt ud en studentervogn under kørsel. Vognmand og chauffør den pågældende dag Erik Thørup er ikke enig i studenternes udlægning af ulykken. Privatfoto

Rudersdal - 13. juli 2021 kl. 12:17 Af Joram G. Menzer

Den studentervogn, hvorfra tre studenter fredag den 25. juni røg af i Holte, kommer fra firmaet festbiler.dk i Hillerød. Her stiller vognmand Erik Thørup, der også var chauffør på bilen den dag, hvor ulykken skete, sig uforstående overfor dele af studenternes forklaring om, hvad der skete ved ulykken.

Først og fremmest mener han ikke, at studenternes beskrivelse af ham som værende passiv i situationen er korrekt.

- Det er noget fuldkomne sludder, og der vil være mange, der fortæller dig det modsatte, hvis du får fat i dem, der rent faktisk har set, hvad der er sket. Dem du har talt med, har ikke forstået, hvad der er sket, siger Erik Thørup, der fortsætter:

- Jeg var den første ude af lastbilen, der var ovre og tilse dem, der var faldet ud, og der var nogle tilskuere, som kom over og hjalp til med førstehjælp. Så var der nogen i lastbilen, der råbte, at jeg skulle åbne stigen, og så åbnede jeg stigen, og så gik jeg ind i førerhuset og ringede 112. Jeg synes faktisk, at det er noget mærkeligt noget at fremlægge det som om, at jeg var ligeglad, for det var jeg overhovedet ikke. Jeg synes sgu ikke, at det var sjovt.

Tre af de studenter, der var med på vognturen, undrer sig over, at de ikke ser Erik Thørup ringe 112. Men det gjorde han, forklarer han, og han har fremsendt dokumentation for den påstand i form af screenshots, der viser, at der fra hans telefon den 25. juni klokken 20.17 er foretaget et opkald til 112, som varede 51 sekunder.

- Jeg starter selvfølgelig med at stoppe lastbilen, og så går jeg ud og sikrer mig, at de to, der har slået sig, har det godt/trækker vejret. Og så var der meget hurtigt mange mennesker, der tog sig af det, og jeg havde ikke plads til at hjælpe dem, for det var der andre, der gjorde, og så ringede jeg 112, hvor jeg fik at vide, at det var der allerede fire andre, der havde gjort, siger Erik Thørup.

Vognmanden forstår i det hele taget ikke studenternes udlægning af, at han skulle have været passiv under turen.

- Det er jeg faktisk meget uforstående overfor, for vi havde netop to minutter forinden været ude og sige til dem: »Det er ved at være for vild en fest, og nu skal I slappe lidt af«. Og så fandt vi også ud af på Annasvej, at der var nogen, der kravlede ombord, som slet ikke hørte til på den studentertur. Det må de selvfølgelig ikke, for der må kun være dem ombord, som er en del af klassen. Så vi var ude at sørge for, at der kun kom dem ombord, der skulle ombord, for det er jo ikke meningen, at de skal tage passagerer med, siger Erik Thørup.

De tre studenter, som Frederiksborg Amts Avis har talt med, har forklaret, at træbjælken på lastbilen knækkede, mens de lænede sig op ad den. Men det mener Erik Thørup ikke kan lade sig gøre.

- Vi kører to kilometer i timen på en lille vej, da de unge falder over bord, fordi de sidder på rælingen, selvom de har fået at vide, at de skal lade være med det, siger Erik Thørup, der bekræfter, at brættet knækkede.

- Men rælingen er jo ikke dimensioneret til, at der skal sidde to velvoksne fyre og en ung kvinde på det. Det er ikke meningen, at man skal sidde der, for det er jo dødsensfarligt, siger Erik Thørup.

Vognmanden fortæller, at han ikke så dem sidde deroppe på det pågældende tidspunkt, men han mener ikke, at »der er andre muligheder«.

- De har ikke kun lænet sig op ad rælingen, men havde jeg set dem sidde på det, havde jeg selvfølgelig ikke accepteret det. Men der er ikke andre muligheder, eftersom at de kom flyvende ned med numsen eller ryggen først. Og de studenter, jeg talte med derude efter ulykken, sagde også, at de havde siddet på rælingen, og så knækkede den, siger Erik Thørup.

Det træbræt, der knækkede, var meget bøjeligt, fortæller tre studenter til Frederiksborg Amts Avis, og på vognturen havde de derfor været skeptiske over sikkerheden ved materialet. De føler sig overbeviste om, at ulykken ikke var sket, hvis det havde været en metalbjælke.

- Ja, metal ville selvfølgelig være stærkere, og et tykkere og større stykke træ ville selvfølgelig også være stærkere, men det er spørgsmålet om at dimensionere det til, hvad der er forventet, og jeg forventer ikke, at de sidder på rælingen, siger Erik Thørup, der fortsætter:

- Du kan jo blive ved med at forbedre og forstærke, og jeg har oplevet unge mennesker, som er kravlet op og har sat sig på presenningen, mens vi har kørt 45 kilometer i timen på en landevej. Så uanset hvor sikre man laver vognene, vil de unge altid kunne finde dumme måder at opføre sig på.

Erik Thørup understreger, at 3.d fra Nærum Gymnasium ikke var vildere end, hvad han er vant til, når han kører med studenter.

- De var ikke hverken værre eller bedre end gennemsnittet af alle andre klasser, som vi kører med, siger Erik Thørup, der har kørt studenterkørsel i en håndfuld år, og han forklarer, at han ikke tidligere har været involveret i ulykker.

Derfor har han også været påvirket af hændelsen.

- Det er jo ikke spor sjovt. Selvom man ikke kan gøre det 100 procent, så prøver man jo som chauffør på en studentervogn at holde øje med studenterne, at passe på dem, og hvis vi en gang imellem smider nogen af, fordi de er for vilde, så er det som regel for deres egen sikkerheds skyld. Vi bryder os selvfølgelig ikke om, at der sker noget med nogen. Det er sgu ubehageligt, og det er noget, der påvirker mig, siger Erik Thørup.