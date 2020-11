Kian Seyfabad glæder sig over, den modtagelse han har fået efter han overtog cafeen i Kulturcenter Mariehøj. Privatfoto

Café skal være et samlingspunkt

Kian Seyfabad har overtaget cafeen i Kulturcenter Mariehøj. På menuen er burgere, lokale råvarer og god stemning

Rudersdal - 18. november 2020 kl. 09:00 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Kian Seyfabad er nu manden bag cafeen i Kulturcenter Mariehøj efter nogle år med skiftende forpagtere. Få måneder efter han overtog driften af cafeen i Kulturcenter Mariehøj ramte coronapandemien restaurationsbranchen med et brag. Alligevel er han fortrøstningsfuld og glad for den modtagelse, han og hans måde at drive cafeen på har fået.

"Jeg bor i kommunen, og derfor har jeg selvfølgelig kunne følge med i, hvordan cafeen har skiftet forpagtere et par gange. Det tænkte jeg, at jeg kunne gøre bedre, og det synes jeg efterhånden er lykkedes rigtig godt, og folk i huset og i kommunen har taget rigtig godt imod mig. Pandemien har selvfølgelig gjort det lidt mere besværligt, men sådan er det jo for alle," siger han.

Hjælper at være lokal Kian Seyfabad er manden bag virksomheden skolekantine.dk, som leverer mad til de fleste af Rudersdals skoler, og det har i det hele taget hjulpet ham at være lokal. og det lokale er også vigtigt for ham.

"Der var mange, der kendte mig i forvejen, fordi jeg havde lavet mad til deres børn. Så da jeg åbnede cafeen var det nemmere for mig at invitere dem ind," fortæller han.

Han satser på at skabe en stemning, hvor alle er velkomne, og noget af det han lokker med er burgerkonceptet ogburger.dk med lækre burgere bygget fra bunden foruden en cafémenu med sandwich, salater, god kaffe og så videre.

Her gør han også en dyd ud af det lokale:

"Det er vigtigt for mig at bruge lokale råvarer. Ligesom lokalsamfundet gerne vil støtte mig gennem den krise, der har været og købe deres burgere hos mig, så er det vigtigt for mig at bruge lokale råvarer fra lokale leverandører. Vinen får vi fra Vedbæk, burgerbollerne er fra Espergærde, kaffen er fra Hørsholm og øllen er fra Skovlyst i Birkerød," siger han.

Han glæder sig til, han kan åbne helt op, og der er blandt andet en brunchbuffet på tegnebrættet, som kommer, når man kan den slags igen.

Allerede nu kan han mærke, at han er godt på vej til at skabe et lokalt samlingspunkt:

"Jeg har lagt mærke til, at folk stille og roligt er begyndt at bruge cafeen som samlingssted. Hvis de bor tæt på og har et møde eller har besøg fra familien, så inviterer de dem herud til en kop kaffe og et stykke kage for eksempel. Og det er skønt. Det er det, vi gerne vil have," siger han.