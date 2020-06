Formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R), er meget tilfreds med, at kommunen opnår gode resultater, når det drejer sig om at spare på energien. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: CO2-besparelser gode for pengepungen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

CO2-besparelser gode for pengepungen

Rudersdal - 08. juni 2020 kl. 05:52 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rudersdal Kommune er generelt god til at spare på energien i sine egne bygninger og overgår de ambitioner, som er beskrevet i kommunens egen klima- og energipolitik. Det skriver kommunen selv i en pressemeddelelse.

Målet lyder således på, at energiforbruget for 2016-2021 skal reduceres med 15 procent, men allerede nu forventer kommunen at have opnået en besparelse på 17-18 procent ved udgangen af 2020.

Et tidligere sparemål på 20 procent for perioden 2010-2015 endte desuden med at blive på knap 23 procent.

I 2009 begyndte kommunen for alvor at se kritisk på sit energiforbrug og har frem til 2019 udført mere end 300 store og små energiprojekter. Investeringerne kaster nu hvert år en besparelse af sig på cirka 18 millioner kroner, siger Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget.

På de ti år er der samtidig opnået en reduktion i CO2 på 5200 ton, hvilket svarer til omtrent 40 procent af den samlede udledning.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi i kommunen gør så meget for at spare på energien, og at vi opnår så gode resultater, siger Court Møller (R), der tilføjer:

- Det er vigtigt, at vi går foran som kommune, da vi samtidig går ud og hjælper lokale virksomheder i den grønne omstilling med blandt andet at spare på energien og reducere udledningen af CO2.

I 2019 har Rudersdal Kommune gennemført 32 projekter. De drejede sig blandt andet om at optimere belysning, ventilation og varmeanlæg yderligere.

To konkrete eksempler er ny LED-belysning over kunstgræsbanen på Birkerød Idrætscenter og udskiftning af scenebelysningen på Kulturcenter Mantzius.

I 2020 fortsætter Rudersdal Kommune sin indsats for at spare på energien i sine mange bygninger og introducerer samtidig nye digitale løsninger, der skal forbedre styringen af varme og ventilation i det daglige arbejde yderligere.

Fokus på indeklima

Målet er ikke kun at reducere CO2 og spare penge, men også at forbedre indeklimaet. I 2020 og de kommende år sætter Rudersdal Kommune således fokus på at kunne forbedre indeklimaet.

Der skal blandt andet sættes indeklimamåler på en lang række lokaler for at kunne overvåge og handle ud fra reelle data om CO2, temperatur, fugt og lystilstand.

- Der kommer hele tiden nye teknologier, som kan hjælpe os videre på vej med denne indsats. Lige nu er vi meget optagede af at opsætte sensorer i vores bygninger, der kan give os et helt nyt overblik over energiforbrug og kan måle indeklimaet. Det er en udvikling, som jeg forventer mig meget af, lyder det fra Court Møller.

Vedvarende energikilder som solceller og varmepumper vil også være vigtige fokusområder i årene frem.