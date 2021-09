Brian Lund Nielsen vil gerne have kommunen til at hjælpe med aktiviteterne i Birkerøds handelsgader. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Bymidten: Vi savner samspil med kommunen om kulturaktiviteter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bymidten: Vi savner samspil med kommunen om kulturaktiviteter

Bylivet i Birkerød afhænger for meget af Tordenskjolds soldater, mener handelsformand Brian Lund Nielsen.

Rudersdal - 29. september 2021 kl. 05:02 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Hvem skal fylde gaderne med aktiviteter, der gør Birkerød til en uforglemmelig oplevelse for besøgende, turister og kunder. I dag afhænger meget af butiksindehavere og deres personale, der ellers har nok at gøre med at tage sig af det, de er gode til; at sælge og handle.

For meget, mener Brian Lund Nielsen, der er formand for Birkerød Bymidte, en forening af butikker og udlejere i byen.

- Du ved hvordan det er, det er typisk de samme Tordenskjolds soldater, der møder op, når vi skal arrangere aktiviteter i forbindelse med for eksempel Torvedage og Kulturnat. Jeg bruger mange timer på byen, som jeg i stedet burde bruge på min butik, siger han, der er indehaver af Kop & Kande i Teglporten.

- Vi kunne godt bruge en tredje part i samarbejde med kommunen, en koordinerende projektorienteret funktion. Et professionelt samarbejde med kommunen som ligeværdig deltager, mener han, der gerne slår halv skade, når det handler om at betale for en sådan konsulentfunktion. Eller 'Citymanager', som det omtales i 'Forretningsplan 2019 for Birkerød Bymidte.

En opgave og et behov Argumentet for, at kommunen skal smide penge efter et samarbejde, er, at jo bedre oplevelser de besøgende i Hovedgaden får, jo større er sandsynligheden for, at de kommer igen. Og måske ligefrem bosætter sig i kommunen, og bliver gode nye skatteborgere.

- Jeg kan sådan set ikke forstå, at de har råd til at lade være med at samarbejde, siger Brian Lund Nielsen.

- I det mindste håber jeg, at kommunen, politikerne, vil anerkende, at der både er en opgave og et behov, fortsætter han, der gør opmærksom på, at det for eksempel godt kan lade sig gøre i Allerød.

Han anslår, at det ville koste kommunen 300.000-400.000 kroner til løn og aktiviteter, og tilsvarende det samme fra henholdsvis ejere og lejere, at få samarbejdet til at køre. Idéen er tidligere blevet afvist politisk med begrundelser, som; at så skal de andre handelsområder i kommunen jo også tilgodeses.

Ikke enten eller - Men jeg forestiller mig ikke, at det er en fuldtidsstilling. Og jeg skal jo ikke blande mig i, hvad der kan laves af tilsvarende samarbejder i Holte og Nærum, siger han.

Andre politiske undskyldninger er mere god gammeldags kassetænkning.

- Nogle siger, at hvis de skulle vælge mellem at give 100.000 kroner til detailhandlerne i Birkerød eller 100.000 kroner til daginstitutionspladser, så ved de godt, hvad de vil vælge. Men sådan kan man ikke stille det op, det er ikke et spørgsmål om enten-eller, når vi samtidig ved, at byliv tiltrækker nye borgere, mener Brian Lund Nielsen.

Han understreger, at forslaget ikke er en kritik af det store frivillige arbejde, der i øvrigt bliver lagt af for eksempel Kulturparaplyen til Kulturnatten.

- Men jeg vil ikke udelukke, at det kommende kommunalvalg, giver mig anledning til at gøre opmærksom på vores forslag, slutter han på Birkerød Bymidtes vegne.