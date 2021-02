Se billedserie Anders Elton er en af initiativtagerne bag den nye streaming-radio, der officielt åbner lørdag den 20. februar klokken 16.00. Foto: Privat

Bydel får igen sin egen lokalradio

Folkene bag en facebookgruppe om det hedengangne diskotek Columbus Night Club i Birkerød har startet en ny live-streaming-radio. Den officielle åbning er lørdag den 20. februar.

Efter mange år uden en lokalradio i Birkerød, har et nyt initiativ set dagens lys. Folkene bag en Facebookgruppe om det hedengangne diskotek Columbus Night Club i Birkerød, har startet en ny live-streaming-radio, der allerede kan høres i æteren nu. Den officielle åbning foregår dog lørdag den 20. februar klokken 16.00.

- Ideen er at koncentrere sig om det lokale liv, sport og erhvervsliv i og omkring det tidligere Birkerød Kommune. Vi har valgt at tage navnet »Columbus Night Club« - inspireret af det tidligere så populære dansetempel bag Birkerød Hovedgade, der åbnede den 5. marts 1975 og lukkede 1. januar 2005, forklarer Anders Elton, som er en af initiativtagerne bag radioen.

Han fortæller videre, at Columbus Night Club Radio vil komme til at fungere som en form for lokalradiotjeneste for Birkerød med et mix af musik, lokale nyheder og hvilke begivenheder, der ligger foran byens borgere i event-kalenderen.

- Radioen vil også forsøge at være inspirationskilde til kulturelle initiativer. Vi ønsker at række hånden frem til samarbejde så alle, der vil frem med deres egne begivenheder i det offentlige rum, kan komme til orde på radioen. En klar samarbejdspartner for radioen vil helt naturligt også være de lokale medier i Rudersdal, Hillerød, Allerød, Hørsholm/Rungsted og Farum/Furesø, siger Anders Elton.

På vegne af initiativtagerne understreger han, at det er vigtigt for Columbus Night Club Radio at præcisere, at den pt. ikke er en reklameradio, da KODA-afgifterne her er skyhøje.

Diskotek Columbus Night Club havde mange kælenavne. I Birkerød gik man således gerne på »Lummeren« eller »Lumbas«, når man skulle på disk'... Foto: Privat

Privat foretagende - Vores nye live-streaming radio er et rent privat foretagende og altså ikke offentligt, kommunalt eller virksomhedsregistreret. Årsagen er simpel. Vi vil først se, om der vil komme lyttere nok til, at det kan forsvares at tage det næste nødvendige udviklingsskridt, lyder det fra Anders Elton.

Han fortsætter:

- Columbus Night Club Radio vil være en radio, du tænder om morgenen og lytter til hele dagen, om du arbejder hjemmefra, i butik eller på en fabrik. Musikken, vi spiller, er mixet sammen, og temaerne varierer fra time til time, fra 1960'erne og frem.

Live-udsendelserne vil indeholde debatter med emner af alle mulige karakterer. På åbningsdagen i morgen, lørdag, vil udgangspunktet naturligt nok være det forhenværende diskotek Columbus Night Club.

- Der vil være konkurrencer med præmier, skæg og ballade, som man kan få mere at vide om ved at se med på kanalen på lørdag fra klokken 16.00, lyder den let skjulte opfordring fra Anders Elton.

Selve radioen finder man på net-adressen: »http://columbusnightclub.dk«. Når der sendes live i morgen, lørdag fra klokken 16.00-24.00, vil interesserede kunne finde videosignalet i facebookgruppen: Columbus Night Club på »https://www.facebook.com/groups/232519581562690«.

Foreløbigt vil initiativtagerne fremstå med deres DJ-aliaser: »DJ XCON« og »Mr. DJ«.

Er der nogle, der har lyst til yderligere information eller vil i kontakt med initiativtagerne til Birkerøds nye radio, kan der skrives på følgende mailadresse: »kontakt@columbusnightclub.dk«.