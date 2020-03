Se billedserie Vi følger anbefalingerne i »Forretningsplanen for Birkerød Bymidte«. Sådan siger Brian Lund Nielsen, formand for Handelsstandsforeningen i Birkerød, og Aage Godt Carlsen, formand for Ejerforeningen Birkerød Bymidte. De er nu gået sammen og har skabt foreningen »Birkerød Byforum«. Foto: Lars Sandager Ramlow

Butiks- og ejendomsejere går sammen i Byforum

Rudersdal - 17. marts 2020 kl. 10:30 Af Lars Sandager Ramlow

Birkerød Byforum er nu en realitet. Handelsstandsforeningen i Birkerød og Ejerforeningen Birkerød Bymidte slår kræfterne sammen og samler arbejdet fra de to foreningen i den nye overbygning.

- Vi følger anbefalingerne i Forretningsplanen for Birkerød Bymidte, for det er kun ved et tæt samarbejde mellem lokale kræfter, at lokalsamfundet kan holdes stærkt og levende - både handelsmæssigt og kulturelt, lyder det i en pressemeddelelse fra Brian Lund Nielsen, formand for Handelsstandsforeningen i Birkerød, og Aage Godt Carlsen, formand for Ejerforeningen Birkerød Bymidte.

Til Frederiksborg Amts Avis forklarer de, at behovet for samarbejde gælder for alle mindre bysamfund i hele landet.

- Vi tager udfordringen op der, hvor vi står: I Birkerød Bymidte. Og vi inviterer alle med i samarbejdet, alle som umiddelbart fornemmer de store værdier, der ligger i et velfungerende lokalsamfund, og som gerne vil give en hånd med, siger Brian Lund Nielsen.

Han bliver suppleret af Aage Godt Carlsen:

- Dette er perspektivet: Vi tror på, at Birkerød Bymidte har potentialet for alt det, der i stigende grad vil blive efterspurgt fremover: Det autentiske, det særlige, det intime. Det passer som fod i hose til vores snoede Hovedgade og de tre pladser, de små butiksstørrelser, de forskellige husfacader langs gaden - og de mange kulturelle aktiviteter i byen, påpeger han.

I det kommende år vil det nye »Birkerød Byforum« fortsætte med de aktiviteter i gaden, som folk allerede kender fra tidligere.

- Men derudover vil vi systematisk søge at »brande« Birkerød Bymidte overfor alle i Birkerød. Vi laver en ny hjemmeside for Bymidten, en profilbrochure, der fremhæver Bymidtens attraktioner, annoncering i aviserne af en begivenhedskalender for Bymidten plus meget mere, forklarer Brian Lund Nielsen.

Aage Godt Carlsen oplyser, at for at komme godt i gang, har Birkerød Byforum for de kommende måneder ansat cand. mag. i kommunikation Rikke Schneider, der har mangeårig erfaring med beslægtede opgaver.

- Rikke bor i Birkerød og kender byen. Vi vil i de kommende dage sammen med Rikke gå rundt til alle butikker og hilse på, siger formanden for Ejerforeningen Birkerød Bymidte.