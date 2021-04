Se billedserie For Anja Valentiner, ejer af børnetøjsbutikken The Valley i Holte Midtpunkt, opfordrer kunder til at handle lokalt, så de lokale virksomheder stadig kan være at finde i bybilledet, når Coronaepidemien engang har lagt sig. Foto: Martha Overgaard Bach

Butiks-ejer: Jeg har været indebrændt

Omkostningerne ved at have butik i et storcenter har været ekstra store under Corona-nedlukningerne.

Det får indehaver af The Valley i Holte Midtpunkt, Anja Valentiner, til at overveje sin placering. Nu ser hun bare frem til at åbne igen. Gulvet er dækket af papkasser fyldt med den nye forårskollektion. Det hele skal på bøjle inden i morgen, tirsdag, hvor børn, unge og deres forældre for første gang siden nedlukningen i december igen kan shoppe de seneste trends hos The Valley - a Multibrandstore i Holte Midtpunkt.

Indehaver af forretningen, Anja Valentiner, har op til tirsdag kørt i pendulfart mellem butikken i centeret og sin pop-up shop i Virum, så butikken fremstår så skarpt som muligt på åbningsdagen. Pop-up shoppen var en nødvendighed, da det gik op for hende, at hendes butik ikke var tænkt ind i genåbningsplanen af detailhandlen den 1. marts.

Hun har haft butik i Holte Midtpunkt i tre år. Tidligere var en beliggenhed i et indkøbscenter en fordel, men under Corona har det vist sig at være en ulempe.

- Det har været meget hårdt at se lignende tøjbutikker som min holde åbent ude på gaden. Normalt er jeg et rimeligt rummeligt menneske, men jeg må indrømme, at jeg føler, at der er blevet skåret for meget over en kam. Jeg synes, man skulle have kigget mere ind i, hvordan forlængelser af nedlukningen skulle være i forhold til beliggenhed. Holte Midtpunkt er jo ikke et storcenter - nærmere en arkade. Men på grund af de samlede kvadratmeter, har den gået ind under den kategori i restriktionen.

The Valley ligger placeret midt på gangen på første sal i indkøbscenteret. Overfor ligger kæden Normal, og naboen til venstre er Helsekostforretningen, Holte Helsekost, der ejes af ægteparret Althea og Sten Sabroe.

Begge forretninger har holdt åbent under hele nedlukningen, da de hører ind under kategorien dagligvarebutikker og specialforretninger med medicinsk udstyr.

Kollegaer vender tilbage - Det har været meget mærkeligt kun at have et halvt center åbent. Vi er meget ydmyge og taknemlige for, at vi har kunnet holde åben. Men vi glæder os helt vildt til at få alle vores kollegaer tilbage på gangen, siger Althea Sabroe.

På den anden side af væggen har Anja Valentiner siddet bag sine lukkede glaspartier og set kunderne bevæge sig rundt i centeret. Det har været svært at se meningen med, at de ikke har kunnet stoppe op ved hendes butik.

- Det har virket uretfærdigt, og jeg har været indebrændt over det. I første nedlukning fandt jeg ud af at styre min butik, så den overholdt retningslinjerne. Der er afmærkninger, så folk ved, hvor de skal stå, og hvis der har været for mange kunder, har jeg bedt nogle af dem om at gå en tur og komme tilbage igen. Jeg forstår ikke, hvorfor regeringen har valgt, at jeg ikke kan styre det i denne nedlukning.

For flere forretningsdrivende har det seneste år været en økonomisk hård periode. For Anja Valentiner har det betydet at gå fra at have en sund forretning uden gæld og kassekredit, til i et år at have været bagud på omsætning. Derfor har hun været nødt til at tage private lån.

Glad for kunderne - Jeg har da overvejet, om jeg skulle sige stop, enten ved at flytte ud af centeret eller helt lukke butikken. Men det er jo svært, når man brænder for noget og er glad for det, som fungerede inden Corona. Så jeg har lyst til at kæmpe videre. Jeg vil ikke væk fra Holte. Jeg er rigtig glad for at være her, hvor jeg er. Jeg har mit faste kundeklientel, og det er det, der gør, at jeg elsker min lille butik.

The Valley og butikkerne i Holte Midtpunkt genåbner i morgen, den 13. april.