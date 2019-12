Busserne, der betjener Birkerød, skal fra slutningen af 2021 eller foråret 2022 køre på biodiesel eller syntetisk diesel, oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. »Vi prioriterer den grønne omstilling særdeles højt« , siger Court Møller (R), der er formand for Miljø og Teknikudvalget. Foto: Rudersdal Kommune

Buskørslen skal være grønnere

Rudersdal - 12. december 2019

Ud med almindelig diesel, ind med biodiesel eller syntetisk diesel.

Sådan bliver vilkårene for de busser, som betjener Birkerød, når disse kommer til at køre i drift fra slutningen af 2021 eller foråret 2022, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Det grønne element var afgørende, da politikerne i Miljø- og Teknikudvalget skulle sætte rammen for et nyt udbud i 2020 af busbetjeningen i Birkerød på linjerne 196,197,198 og 199.

- Vi prioriterer den grønne omstilling særdeles højt og gør meget for at inspirere både borgere og virksomheder, siger Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Udvalgsformanden forklarer ligeledes, at man i kommunen gør en stor indsats for grøn omstilling, og det derfor er logisk, at man også ser på de busser, som betjener borgerne.

- At køre fossilfrit kommer til at koste mere, men de ekstra penge vil vi gerne investere i, at busserne på de fire linjer kører grønnere og udleder langt mindre CO2. Hvor stor merudgiften bliver og hvordan vi skal finansiere den, må vi se på, når vi kender resultatet af udbuddet af de nye busser, siger Court Møller.

Teknologien er endnu ikke så udviklet, at kommunen kan overgå til busser, der kører på enten el eller brint - altså med nul udledning af CO2.

- De såkaldte nul-emissions-busser er simpelthen endnu for dyre, og der er endnu for få erfaringer i forhold til at køre drift i større skala. Endelig har Movia ikke kendskab til, at der pt. findes små busser, der opfylder kravene til nul udledning, siger Court Møller.

Erfaringer med de små busser er gode, og derfor har kommunen ønsket, at det fortsat skal være små busser, som betjener de fire linjer i Birkerød. Det vil dog i praksis afhænge af de konkrete tilbud, der kommer ind, ligesom økonomien og de generelle muligheder på markedet spiller en stor rolle.

Rudersdal Kommunes bestilling af bustrafik hos Movia for 2020 bliver i det store hele uændret i forhold til serviceniveauet for i år, oplyser kommunen i pressemeddelelsen.

Det betyder, at borgerne også næste år får busdrift i hele kommunen med et samlet kommunalt tilskud på godt 40 millioner kroner. Dog har det alligevel været nødvendigt med en mindre besparelse, som er fundet ved at reducere afgangene på bus 193 og 195 fra tre til to afgange i timen, når belastningen er mindst uden for myldretiden.

Samtidig sættes der gang i en større analyse af mulighederne de efterfølgende år. Der skal således ses nærmere på busbetjeningen mellem Holte og Vedbæk, og i den forbindelse vil Rudersdal Kommune kigge på at omlægge linjerne 193 og 195 til nye ruter.

Beslutning om dette forventes allerede i starten af næste år med virkning fra 2021.

En model for linje 193 og 195 kan være at dele busbetjeningen omkring Holte, Nærum og øvrige byområder og boligkvarterer i to dele:

- En hurtig pendlerdel med flere afgange, som tilgodeser behovet på de travleste veje og har forbindelser til S-tog, motorvej og Kystbanen.

- En bus med færre afgange, der til gengæld stopper ved flere stoppesteder og kommer rundt i områderne.

Begge buslinjer vil sandsynligvis også kunne betjene Kulturcenter Mariehøj på Øverødvej, skirver kommunen om analysen, der også skal kortlægge det reelle behov for bustransport hertil.

Resultatet af analysen skal præsenteres for Miljø- og Teknikudvalget i begyndelsen af næste år, så der kan gennemføres en proces for borgerdialog inden den endelige trafikbestilling for 2021.