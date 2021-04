Christoffer Buster Reinhardt ved bus 40E på Skodsborg Station. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Busbesparelse er sløjfet efter lokalt veto

Bus 40E skal alligevel ikke reducere antallet af daglige afgange for at korrespondere med Kystbanen

Rudersdal - 12. april 2021

Buspassagerne i Skodsborg og Nærum kan (igen) ånde lettet op. Der kommer nemlig alligevel ikke færre afgange fra Skodsborg Station, som der ellers var udsigt til.

Som vi skrev i avisen for nylig, skulle Trafikudvalget i Region Hovedstaden før påske tage stilling til om antallet af daglige afgange fra Skodsborg Station skulle reduceres med fem. Det skulle ske for, at busserne passede bedre med Kystbanen, som fra december kun kører hver halve time.

Helt konkret ville det betyde for bussens passagerer, at 40Es afgange skulle reduceres fra tre til to afgange i timen i myldretiderne (klokken 6-8 og klokken 14-16.30.)

Men denne reduktion er afblæst. På førnævnte trafikudvalgsmøde blev sagen sendt videre til en drøftelse i budgetforligkredsen, hvor Christoffer Buster Reinhardt (K), lokalt medlem af Regionsrådet (og kommunalbestyrelsen i Rudersdal) fik stoppet planerne.

"Vi havde sagen oppe i budgetforligskredsen, og det er sådan i et budgetforlig, at alle parter har vetoret. Jeg nedlagde veto, fordi det ville være en forringelse for langt de fleste af passagererne på strækningen," siger Christoffer Buster Reinhardt.

Gavnligt for de fleste Han er lettet over, at det for anden gang på kort tid er lykkedes at forhindre forringelser af busdriften i Skodsborg og Nærum.

"Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at redde bus 40E igen. Det er en vigtig bus for særligt Skodsborg, men også for Nærum. Derudover er den med til at binde Kystbanen sammen med Nærumbanen, ligesom den er vigtig for mange studerende på DTU," siger Christoffer Buster Reinhardt.

Han anerkender, at beslutningen kommer til at betyde, at der for nogle af kystbanepassagererne vil være ventetid ved enkelte afgange. Men det er faktisk et mindretal af passagererne, som både tager med bus og tog, oplyser han.

"Selvom det umiddelbart kunne virke logisk, at bussen skulle knyttes helt op til Kystbanens afgangstider, så kan vi af passagertallene se, at de fleste passagerer på bus 40E, ikke samtidig tager med Kystbanen. Derfor ville det være en mærkbar forringelse for mange passagerer, hvis bussen gik over til halvtime-drift. Ulemperne oversteg ganske enkelt fordelene," siger Christoffer Buster Reinhardt.