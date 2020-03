Ditte Wie fra Holte har oprettet facebook-gruppen: Corona Rudersdal - Vi hjælper hinanden. Torsdag morgen havde den mere end 1000 medlemmer, og opslag

Send til din ven. X Artiklen: Buldrer frem på facebook: »Corona Rudersdal - Vi hjælper hinanden« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Buldrer frem på facebook: »Corona Rudersdal - Vi hjælper hinanden«

Rudersdal - 12. marts 2020 kl. 10:36 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens Danmark lukker ned - åbner en række fællesskaber på facebook. Et af dem er siden »Corona Rudersdal - Vi hjælper hinanden«, som Ditte Wie fra Holte oprettede onsdag aften nogle timer før Statsminister Mette Frederiksen holdt sit skelsættende pressemøde. Torsdag morgen havde gruppen mere end 1000 medlemmer.

- Vi står sammen, men ikke for tæt. Det er vores nye slogan. Jeg havde en fornemmelse af, at det kunne løbe løbsk, og der findes allerede en række Rudersdal-fora på facebook, hvor man kan hjælpe hinanden med alt muligt. Det er jeg stor tilhænger af, og derfor tænkte jeg, at det var godt, hvis vi også fik en samlet platform i Rudersdal, der handlede om Corona - og hvordan vi kan hjælpe hinanden i en for mange svær tid, forklarer Ditte Wie, der privat arbejder for fællesskabet »Momunity«.

Hun er mor til to piger på 11 uger og 12 år, og knap var facebook-gruppen oprettet, så var der historier ude om, at folk hamstrede fødevarer og blandt andet modermælkserstatning:

- Jeg tænkte i første omgang, at så vil jeg da gerne tilbyde at amme andres børn. Det kan jeg godt klare, hvis der skulle være nogle, der stod med et problem. Det kan også være, at der er folk i gruppen, der har modermælkserstatning til overs... I det hele taget er gruppen en måde, hvorpå vi kan være i kontakt med hinanden, og måske give nogle mennesker en ro, at der er hjælp derude, siger Ditte Wie.

Hun understreger, at det er vigtigt, at alle i Rudersdal står sammen - får det bedste ud af omvæltningerne og hjælper.

- Vi skal nok alle sætte tempoet lidt ned. »Corona Rudersdal - Vi hjælper hinanden« kan også være en platform for pasningsordninger, videreformidling af informationer, yngre, der måske kan hjælpe ældre med at handle... eller måske om nogle uger, familier der vil bytte spil, når børnene har gået hjemme i et par uger, lyder det fra Ditte Wie.

- Gruppen har sådan set ingen begrænsninger - så længe det handler om, at vi hjælper hinanden.