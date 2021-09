Budget: V-borgmester vil gerne tale om mere i lønposen til pædagoger

Se billedserie Flere partier i kommunalbestyrelsen i Rudersdal ytrer et ønske om at give pædagogerne mere i lønningsposen. Borgmester Jens Ive (V) er ikke afvisende.

Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), vil holde løfter med en god økonomi, og han vil blandt andet ikke afvise at tale om mere i løn til kommunens pædagoger.

Rudersdal - 08. september 2021 Af Frank S. Pedersen

Pædagogerne skal have mere i løn.

Det er et ønske, der er stor enighed om blandt kommunalbestyrelsens gruppeformænd. Det er et af resultaterne af et hurtigt overblik over partiernes ønsker efter sidste uges 1. behandling af budgettet. Et ønske som borgmester Jens Ive (V) ikke sidder overhørig.

- Det er ikke umuligt, at det kommer på tale. Det er rigtigt, at vores pædagoger får lidt mindre i løn, når de har været ansat et stykke tid i forhold til andre kommuners aflønning. Til gengæld har vi en lidt højere startløn, siger borgmesteren.

Borgmester Jens Ive (V) er tilfreds med forslaget til kommunens budget 2022-2025.

Af flere partier peges der på, at pædagogernes lønninger er vigtig i forhold til rekruttering og fastholdelse. Forslaget til kommunens budget 2022-2025 er Jens Ive ret tilfreds med.

- Det bedste er, at det viser vi har styr på økonomien og har strukturelt overskud. Det gør at vi kan gøre som lovet og forbedre på børne-, idræt- og ældreområdet, siger han.

Budget og valg I sin tale da budgettet blev fremlagt for kommunalbestyrelsen, takkede han for indsatsen i forhold til udfordringer med en lav kassebeholdning, udligningsreform og coronaepidemi:

- Jeg er glad for, at vi i kommunalbestyrelsen fik håndteret disse udfordringer på en rigtig god måde. Vi fik på kort tid truffet beslutninger om fremrykning af anlægsinvesteringer til gavn for beskæftigelsen og virksomhederne, så de negative virkninger af coronakrisen blev modvirket. Og vi fik med sidste års budgetaftale skabt rammen for massive investeringer i børn, unge og idræt. Jeg ser frem til at fortsætte det konstruktive samarbejde om budgetforslaget for de kommende fire år.

Budgetforslaget er nu i høring, 15. september behandler de politiske udvalg forslaget, og 13. oktober bliver det 2. behandlet og vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Socialdemokratiet: Mangler kultur og idræt - Jeg synes overordnet, at det er et godt og robust budgetforslag, der peger i den rigtige retning. Børne- og skoleområdet får den nødvendige opmærksomhed, ligesom der er penge til flere plejepladser til de ældre. Men jeg mangler penge til idræt- og kulturområdet, siger Kristine Thrane, der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget, om budgetforslag 2022-2025.

Socialdemokratiets Kristine Thrane.

Hun vil for eksempel gerne have, at der bliver sat penge af til en udvidelse af Holte Bibliotek, til en Holtehal 3 og til renoveringer af kommunens svømmehaller.

- Vi vil gerne sætte fokus på, at der er mange faciliteter rundt i kommunen, der trænger, men pengene mangler. Og pengene har vi ikke, når der for eksempel skal bygges nye børneinstitutioner. Derfor synes jeg, at vi skal sætte skatten op, nu hvor det ikke koster noget i forhold til udligningsordningen, det er helt skørt at lade være, mener Kristine Thrane.

- Vi vil gerne fremrykke de minimumsnormeringer på børneområdet, som regeringen har fået gennemført, til 2022 i stedet for at vente til 2024, slutter hun, der også er fortaler for højere løn til pædagogerne.

Radikale Venstre: El-biler og sikre skoleveje Det første Radikale Venstres Court Møller peger på i forhold til Budget 2022-2025 er børn- og ungeområdet og den grønne omstilling.

Radikale Venstres Court Møller.

- På det grønne område skal hjemmeplejen jo snart have nye biler, el-biler, og så synes jeg, at vi skal følge med i resten af kommunens biler. For eksempel i miljø- og teknikforvaltningen, siger han, der er formand for netop Miljø- og Teknikudvalget.

- Vi vil gerne give pædagogerne mere i løn, hvis der er en chance for, at det kan forbedre rekrutteringen og fastholde dem i kommunen. Hvis lønnen er et problem, må vi bare løse det, jeg tror ikke det drejer sig om så mange penge. Vi skal også være bedre til at rekruttere direkte fra uddannelsesstederne, siger Court Møller, som forudser en konkurrencesituation med nabokommunerne om pædagogerne.

Radikale Venstre er også opmærksomme på det specialiserede børneområde, hvor lange sagsbehandlingstider skaber problemer.

I øvrigt pegede han i sin budgettale på en fortsat indsats for at forbedre trygheden på skolevejene og ved afsætningsstederne omkring skolerne.

Lokallisten: Bliv bedre til genbrug - Vi skal have ændret tankegangen, så der bliver mere fokus på at bruge de ting, kommunen har i stedet for altid at købe nyt ind og genbruge i stedet for at smide ud, siger Anne Christiansen om et af Lokallistens fokuspunkter; klimaet i forbindelse med budget 2022-2025.

Lokallistens Anne Christiansen.

Hun giver som eksempel, at kommunen netop har brugt 45 millioner kroner på IT-indkøb.

- Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men jeg ved at halvdelen af kommunens CO2-udledning kommer fra varekøb, så jeg efterlyser en udbudspolitik med bæredygtighedskrav, siger hun.

Ellers kalder hun budgettet for en prioriteringsøvelse.

- Vi vil gerne hæve skatten men også gerne frigøre ressourcer ved at flytte funktioner ud fra administrationen. For eksempel kunne der godt være færre pædagogiske konsulenter på rådhuset, de skulle i stedet være på skolerne, siger hun, der også har et godt øje til administrative mellemled på for eksempel daginstitutionsområdet.

Et område hvor hun i øvrigt gerne så pladsproblemerne løst med alternative muligheder som skovgrupper.

Det Konservative Folkeparti: Flere penge til pædagoger - Vi foreslår at kommunalbestyrelsen kommer med en hensigtserklæring om at løfte og fastholde medarbejdere. Der skal være både pædagoger til børnene og personale nok i forhold til kommunens ældre, siger Birgitte Schjerning Povlsen i forbindelse med budgetforslag 2022-2025. Hun sidder i kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti og er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Det Konservative Folkepartis Birgitte Schjerning Povlsen.

- Vi vil også have en evaluering af skolestrukturen for at se, om den har virket.

På det specialiserede børneområde, og voksenområde, vil hun gerne indføre en uafhængig ombudsmand som hjælp til borgerne.

- Vi har set nogle uheldige eksempler på, at lange sagsbehandlingstider, inden sagerne når ankestyrelsen, har konsekvenser for børnene og deres forældre, forklarer hun.

Sygefraværet i kommunen, en indsats for at komme af med puklen af byggesager, og en opfølgning på borgersamlingens anbefalinger i forhold til FNs verdensmål har partiet på dagsordenen

- Vi har også et måske mere håndgribeligt forslag om 2,5 millioner kroner til flere konkrete indsatser i hjemmeplejen, slutter hun.

Enhedslisten: Penge til børn og ældre - Jeg er godt skuffet over at servicen er skåret ned, både til de små børn og til de ældre over 80 år, der har brug for vores plejehjem, siger Enhedslistens Jacob Jensen om 2022-2025.

Enhedslistens Jacob Jensen.

Udviklingen i budgettet giver ifølge ham en øgning af servicerammen på 13 millioner ud over prisstigningen.

- Det halter efter behovet. På ældreområdet er der sat det samme beløb af som sidst, men der er flere ældre. Børnene har fået lidt, men der mangler stadig pladser til 110 børn. Som det er nu, er der ikke pladser til tilflyttere med små børn, siger Jacob Jensen, der mener, at kommunen skal udfordre servicerammen.

- Rammen er budgetteret efter kriseår, hvor vi ikke brugte alle pengene. Det må kunne lade sig gøre at få lagt et budget efter de virkelige forhold, hvor vi både har fået flere børn og flere ældre, mener han.

Enhedslisten går også ind for at sætte kommuneskatten op. I sin budgettale sagde Jacob Jensen: Kun ved at sikre ordentlige skatteindtægter vil Rudersdal have råd til at levere en ordentlig velfærd. Vi har brug for flere lærere, pædagoger, SOSU-assistenter og sygeplejersker. fsp