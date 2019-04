Se billedserie I omkring et halvt år, fra april til oktober 2019, renoverer Rudersdal Kommune to vejbroer i Birkerød. Her ses broen over jernbanen ved krydset mellem Stationsvej og Bistrupvej. Her starter arbejdet på mandag.

Bro-renovering starter mandag

Rudersdal - 06. april 2019 kl. 06:03 Af Lars Sandager Ramlow

Vejbroen på Bistrupvej over Nordbanen og vejbroen på Kongevejen over Ravnsnæsvej bliver i de kommende måneder sat i stand. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

De to vejbroer har behov for en omfattende renovering for at forlænge levetiden og forhindre yderligere skader. Arbejdet er så stort, at begge broer skal brydes fuldstændigt op, hvilket får betydning for trafikken igennem Birkerød.

- Arbejdet på broen over banen i krydset ved Bistrupvej og Stationsvej begynder allerede på mandag og forventes at vare en uge. Det får størst konsekvens for trafikken, da bilisterne i perioder ikke kan dreje til venstre fra Bistrupvej mod Birkerød Station ad Stationsvej, fortæller projektleder Janni Elkjær fra Rudersdal Kommune.

I stedet må man fortsætte ad Ravnsnæsvej, dreje til højre ved Birkeporten og via Kongevejen til Hovedgaden. Herfra kan man fortsætte ad Bistrupvej eller køre til bymidten, oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

I projektets første uge sker der konkret det, at der blandt andet skal sættes skærme op på siden af broen, så der ikke falder materialer ned på banen. Dette arbejde udføres om natten fra kl. 23.00-05.30 - natten til onsdag, torsdag og fredag den 10.-12. april. Desuden skal den lange midterhelle fjernes samt lysmaster m.v. Det sker for at kunne omlægge trafikken i de kommende etaper.

- Vi tilpasser naturligvis lyssignalerne til de forskellige etaper for at få trafikken til at glide bedst muligt. I hele anlægsperioden er signalanlægget ved Røsevej slukket for at minimere køen på Bistrupvej, siger Janni Elkjær i Frederiksborg Amts Avis.

Busserne (linje 500S og 198) omlægges i de etaper, hvor man ikke kan dreje til venstre ad Stationsvej.

Tirsdag den 23. april begynder arbejdet på broen ved Kongevejen over Ravnsnæsvej. Det forventes ikke at give de store trafikale udfordringer, da indsnævringen til ét spor, som i dag sker hen over broen, blot flyttes til før broen. Der bliver dermed et kørespor i hver retning hen over broen.

Arbejdet strækker sig frem til ca. midt i oktober.

- I forbindelse med arbejdet nedlægges busstoppestederne på broen midlertidigt. Vi henviser til de øvrige stoppesteder, lyder det fra Janni Elkjær.

Interesserede kan følge med i projektet på kommmunens hjemmeside: www.rudersdal.dk/brorenovering