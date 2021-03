"Jeg vil meget gerne have Styrelsen for Patientsikkerhed med som en medspiller så flere kommer til at kende til ordningen," siger Benny Würtz. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard.

Bred opbakning til privat coronahotline - men ingen ringer til den

Rudersdal Kommune bakker op, og aviser og tv har fortalt om hotlinen for coronapatienter. Alligevel har ingen ringet

Rudersdal - 26. marts 2021 kl. 11:44 Af Pernille Borenhoff

Er der for få, der har corona? Eller er der for få, der kender til den mentorordning, som man kan kontakte, hvis man ligger syg derhjemme, mens virussen raser i kroppen? Eller var det slet og ret en dårlig idé, som Rudersdalborger Benny Würtz fik, da han tilbage i januar lå syg med den frygtede virus?

Mens feberen rasede i kroppen, tænkte han, det var godt, at han havde sin familie at tale med om sygdommen. Anderledes er det for folk, der bor alene eller har måttet isolere sig væk fra familien. De kan godt have brug for nogen at tale med, tænkte han.

Derfor besluttede Benny Wurtz sig for på frivillig basis at starte en hotline og et mentornetværk, som corona-syge patienter kunne kontakte, hvis de havde brug for at tale med andre, der havde gennemlevet samme virusinfektion.

Rudersdal Kommune var hurtig til at bakke op om budskabet og lagde oplysningen om mentorordningen på deres hjemmeside og sendte information ud til at de praktiserende læger om, at en sådan ordning fandtes.

Og så blev der stille I løbet af kort tid fik Benny Würtz flere end 1000 likes på sit facebookopslag. Han blev inviteret til at fortælle om tiltaget i både Go' Morgen Danmark, Aftenshowet og Lorry. Og mange frivillige henvendte kontaktede ham, fordi de gerne ville hjælpe til.

Siden blev der stille. For ikke en eneste syg borger har henvendt sig til hotlinen.

"Jeg tænker meget over hvorfor," siger Benny Würtz til Rudersdal Avis. Og uddyber:

"Jeg tror, at der kan være tre grunde. Når man er syg, så har man måske ikke energi til så meget. En anden årsag kunne være, at man skammer sig over at være blevet smittet og ikke vil skilte med det. Endelig kan det skyldes, at man ikke kender til ordningen," siger han.

For at få kendskabet bredt ud havde han i forrige uge fået fortræde - virtuelt - for Folketingets Sundhedsudvalg.

Og her havde han 15 minutter til at præsentere sit budskab.

"Jeg vil gerne have, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver en medspiller. Det er dem, der inden for en time ved, om en person er testet postiv og derefter kontakter personen. Her vil det give mening, hvis de samtidig siger til den syge, at der er denne mulighed," siger han, og medgiver at det kan betyde, at der ville skulle ansættes et par ekstra medarbejdere.

"Men dem, der ringer rundt, er jo frivillige, så mon ikke de kan finde et par stykker til at markedsføre det. Jeg kunne godt hjælpe dem, med det," siger han.

Sundhedsudvalget har forsikret ham om, at de sender en forespørgelse til sundhedsminister Magnus Heunicke.

"Så håber jeg bare, at det ikke er en syltekrukke," siger Benny Würtz.