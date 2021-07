Se billedserie Nordsjællands Brandvæsen, der her ses i aktion på Rungsted Havn mandag morgen, blev fredag ramt en overenskomststridig - og blot seks timer lang - arbejdsnedlæggelse. Arbejdsnedlæggelsen berørte 24 deltidsbrandfolk, og den påvirkede ikke det akutte brandberedskab. Foto: Presse-fotos.dk

Brandfolk nedlagde arbejdet i seks timer

Hos Nordsjællands Brandvæsen har 24 deltidsbrandfolk opsagt deres lokalaftale, og fredagen bød på en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Arbejdet blev derfor hurtigt genoptaget.

En gruppe på 24 deltidsbrandfolk, som er tilknyttet servicevagten hos Nordsjællands Brandvæsen, nedlagde fredag arbejdet, som dog blev genoptaget relativt hurtigt, da der ifølge Nordsjællands Brandvæsen og deltidsbrandmændenes fagforening, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB), var tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Arbejdsnedlæggelsen kommer efter, at de berørte deltidsbrandfolk i Nordsjællands Brandvæsen i tirsdags opsagde deres lokalaftale.

Flere af medarbejderne, der ikke ønsker deres navne frem, giver udtryk for et dårligt arbejdsmiljø i brandvæsnet, og at man ikke lytter til deres krav i forbindelse med forhandlingerne om en ny lokalaftale.

Utrygge områder Et af kravene handler ifølge medarbejderne om sikkerheden.

- Vi har nogle steder i kommunerne med et trusselsbillede, der betyder, at nogle af vores folk er utrygge ved at køre i de områder alene. Vi har haft et krav om, at på de steder skal der være to mand på, men det ville ledelsen ikke være med til, lyder det fra en medarbejder.

Medarbejderne kører eksempelvis ud til tyverialarmer på offentlige bygninger, og her oplever man oftere end tidligere, at der opstår farlige situationer, hvis man eksempelvis fange tyve på fersk gerning.

- Folk er simpelthen ikke trygge ved at gå på arbejde, så vi vil gerne have en dynamisk liste, som kan tilpasses løbende over de steder, hvor det er utrygt at køre alene, siger en medarbejder.

Ifølge medarbejderne er måden, hvorpå man bliver aflønnet også ændret på en måde, som man ikke finder hensigtsmæssig.

- Tidligere fik vi betaling per kørt tur, men nu er det sådan, at hvis man allerede er ude og køre og får en ny tur, så bliver det betragtet som den samme tur, og vi har eksempler på medarbejdere, der har kørt fire ture, men kun har fået betaling for én tur, forklarer en medarbejder.

Motivationen helt i bund Derudover har medarbejderne stillet et krav om et vasketillæg, fordi bilerne om lørdagen skal vaskes og rengøres. Et krav som ledelsen ifølge kilderne ikke vil efterkomme, og som man derfor har fravalgt, mens kravene om betaling per tur og at der skal være mindst to personer i de biler, der kører i utrygge områder, kaldes »ufravigelige«. Ifølge Frederiksborg Amts Avis' kilder har forhandlingerne haft en negativ konsekvens for arbejdsglæden og motivationen hos flere af de ansatte.

- Motivationen er røget helt i bund, siger en medarbejder.

Kilderne siger, at man ikke vidste, at fredagens arbejdsnedlæggelse var overenskomststridig.

- Vi havde en mundtlig aftale med Landsklubben om, at vi gjorde det rigtige, men det viste sig åbenbart at være misforstået. Vi har ikke nogen interesse i at gøre det utrygt for borgerne eller at gøre noget ulovligt i forhold til brandvæsnet. Vi har handlet på de ting, som vi mener, at vi kan stå inde for, og da vi fik at vide, at vi var forkert på den, så genoptog vi selvfølgelig arbejdet. Men der er stadig konflikt på området, siger en medarbejder.

Lars Rosenwanger, der er beredskabsdirektør i Nordsjællands Brandvæsen, ønsker ikke at kommentere den konkrete sag.

- Der har været en meget klar udmelding fra KL og medarbejdernes faglige organisation angående den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, og da vi sidder i en forhandlingssituation, finder jeg det upassende at kommentere på forhandlingernes indhold. Af respekt for hinandens synspunkter hører den type forhandlinger hjemme i forhandlingslokalet ikke i medierne, siger Lars Rosenwanger.

Fredagens arbejdsnedlæggelse påvirkede ikke det akutte brandberedskab, og den opsagte lokalaftale udløber den 29/9. Den opsagte lokalaftale udløber den 29/9, hvorfor aftalen ophører, hvis ikke man inden den dato er blevet enige om en ny lokalaftale. Arbejdsnedlæggelsen påvirkede ikke det akutte brandberedskab.