Brand i lejlighed, opgange evakueret

Brand i komfur udløste evakuering af et par opgange

En brand i en lejlighed på Solgårdsvej i Skodsborg førte lørdag morgen kort før klokken ni til, at beboerne i to opgange måtte evakuere sig.

- Vi sender indsatsleder og to patruljevogne tilstedet, men de er ude af opgangen, da vi når frem, oplyser vagtchef David Borchersen, Nordsjællands Politi.

Branden var opstået, da der ved et uheld blev tændt for et komfur, hvor der stod nogle ting på. Branden bredte sig ikke fra komfur, men slikkede op af køkkenloftet, og der var kraftig røgudvikling.