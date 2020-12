Borgmester Jens Ive (V) ser tilbage på året som på ondt, men også godt, har været domnineret af coronaepidemien. Arkivfoto

Borgmesterens nytårshilsen: Tid til at se fremad

Jens Ive ser tilbage på et helt særligt og svært år og fremad mod 2021 med forsigtig optimisme

Rudersdal - 31. december 2020 kl. 11:43 Af Jens Ive (V), borgmester Kontakt redaktionen

2020 blev et anderledes år. Et særligt år. Et svært år og et år, som mange af os sikkert gerne ville have været foruden. Et år som, vi nu har lagt bag os, og hvor der nu er god grund til at se fremad.

Den globale coronaepidemi har på markant vis defineret 2020. Et år med udfordringer på stort set alle områder både personlige og erhvervsmæssige. Vi har alle oplevet en stigende usikkerhed for, hvad fremtiden bringer, og om det er muligt at vende tilbage til det, vi alle oplever som en normal tilværelse med høj grad af personlig frihed.

Selv om vi bringer usikkerheden for fremtiden med os ind i 2021, er der også tændt et håb. Over de nærmeste uger bliver en ny vaccine tilbudt. I første omgang til vores ældre og mest udsatte borgere, men senere på foråret ser det ud til, at vaccinen kan blive tilbudt bredt i befolkningen. Jeg er sikker på, at vi alle håber, at vaccinen i løbet af det kommende år vil hjælpe med at knække smittekurven og gøre det muligt for os alle at vende tilbage til en mere normal tilværelse igen.

Også de økonomiske indikatorer giver anledning til forsigtig optimisme. Der er færre arbejdsløse, end vi havde frygtet, og mange er blevet genansat eller har fundet nye brancher. Og nedgangen i den fælles økonomi ser ikke ud til at blive helt så slem som først antaget.

Corona ændrede alle planer Kommunalbestyrelsen trådte ind i 2020 med store ambitioner for det nye år. Meget har vi nået, men vi har ligesom alle andre måtte prioritere indsatsen mod corona og forholde os til den virkelighed, der så voldsomt blev defineret for os fra begyndelsen af marts. Så derfor udestår stadig opgaver, som vil kræve et fortsat højt tempo i 2021.

I Rudersdal Kommune betød det blandt andet, at en betydelig del af vores administrative medarbejdere måtte arbejde hjemmefra, mens der blandt andet i daginstitutioner og skoler blev etableret nødpasning, online-undervisning med meget mere. På vores plejecentre og botilbud skabte besøgsrestriktioner, krav til brug af værnemidler og en reel risiko for smittespredning en anderledes hverdag for alle og desværre også en dagligdag, hvor borgerne her følte og føler sig mere ensomme.

Vi har været tvunget til at finde nye veje og nye arbejdsformer. Meget af det vil vi gerne af med igen og tilbage til det vi kender. Men en god del af den ny viden, vi har fået, skal fastholdes, så for eksempel medarbejdere i fremtiden kan have en mere individuelt tilpasset arbejdsdag, og så dialogen med borgere kan gøres hurtigere og mere fleksibel, virtuelt.

Udligningsreform på plads Selv om corona fortsat fylder meget, er det dog også værd at hæfte sig ved en række af de initiativer, der er sat i værk, og aftaler, som er indgået i 2020. Her tænker jeg ikke mindst på udligningsreformen, der blev indgået lige før sommerferien.

Vi er politisk gennem årene blevet præsenteret for flere udligningsmodeller, som i et Rudersdal-perspektiv vel bedst kan beskrives som fra slemme til katastrofale. Sidst regeringens forslag fra januar 2020. Så skidt gik det ikke - endda langt fra. I maj måned blev der indgået en bred aftale, der sammen med tilskudsmodellen betød, at Rudersdal Kommune slap helskindet igennem.

Det betød, at vi i denne omgang kunne ånde lettet op og samtidig have en vis sikkerhed for den kommunale udligning i de kommende år.

Skattestigning kommer borgerne til gavn Udligningsaftalen betyder blandt andet, at Rudersdal Kommune fik en unik mulighed for at regulere på skatten uden at skulle aflevere en stor del af provenuet til andre kommuner. Kommunalbestyrelsen valgte derfor at søge om en skattestigning på 50 millioner kroner årligt fra 2021.

Skattestigningen vil over de kommende fire år indbringe samlet 200 millioner kroner, som sammen med allerede afsatte midler på 150 millioner kroner vil blive anvendt direkte til formålene børn, unge og idræt. Dermed bliver det muligt at investere massivt i en ambitiøs nyudvikling og renovering af rammerne for børn, unge og idræt i Rudersdal Kommune.

Skolerne skal skabe trygge rammer for vores børn Sidste år begyndte vi et stort, men vigtigt arbejde med beslutningen om at lægge otte skoler sammen til fire. Et arbejde der skulle sikre de små lokale indskolings-adresser, samtidig med at det blev muligt at styrke faglighed og ungdomsmiljø i udskolingerne.

Arbejdet nåede sin første milepæl, da de fire nye sammenlagte skoler i august kunne byde elever, forældre og medarbejdere velkommen til et nyt skoleår.

Forud var gået et intensivt arbejde blandt andet i sammenlægningsbestyrelserne og internt på de enkelte skoler for at få defineret rammerne for de nye skoler. Skolerne skulle have nye navne i en lokalt forankret proces, der resulterede i Ravnholm Skole, Rude Skov Skole, Holte Skole og Søholmskolen, som de fire sammenlagte skoler nu hedder.

Vigtigst af alt, på alle vores skoler skulle fokus på at sikre skolebørnene en tryg hverdag, fastholdes. En skoledag, hvor de oplever, at deres skole giver dem alle muligheder for, at hver enkelt elev bliver dygtiggjort og bliver udfordret i et omfang, som svarer til den enkeltes muligheder. En opgave, der blev fastholdt, trods betydelige udfordringer af en lang række nye restriktioner og nedlukninger.

Borgerne skal med ind i maskinrummet Rudersdal Kommune har helt naturligt valgt at sætte fokus på en styrket miljø- og klimaindsats. Klimaforandringerne bliver mere og mere tydelige, og vi er både som samfund og borgere nødt til at ændre adfærd og foretage investeringer for at sikre den verden, vi giver videre til vores børn.

Vi synes, det er en af de væsentligste opgaver, vi har som kommunalbestyrelse. Derfor er der også i den seneste budgetaftale afsat midler hertil. Vi erkender samtidig, at det er en så vigtig opgave, at vi hverken kan eller bør løfte den alene. Blandt andet derfor har vi opfordret alle borgere til at deltage i kommunens første borgersamling. Ud af knapt 800 interesserede er der udtrukket i alt 37 borgere, som gennem fem møder fra oktober 2020 til slutningen af januar 2021 arbejder med FN's 17 bæredygtighedsmål. Det er de 37 borgere, der har udpeget, hvilke emner de ønsker at arbejde med. Som politikere er vores opgave derfor alene at lytte og blive inspireret. Og det gør vi i høj grad.

2021 Kommunalbestyrelsen bringer en række markante projekter med sig ind i det nye år.

Med den ny 350 millioner kroners pulje til børn, unge og idræt er der allerede søsat en lang række initiativer. Over de kommende to til tre år vil flere komme til. Ud over væsentlige renoveringer og opdateringer, skal der også bygges nyt -nye daginstitutioner og nye idrætstilbud.

På ældreområdet er startskuddet gået for en helt ny tilgang og styrkelse af ældreplejen. Samtidig skal der investeres massivt i nye rammer i næste valgperiode, så efterspørgslen kan imødekommes.

En tydeligt styrket miljø- og klimaindsats er også igangsat, hvor blandt andet et stort projekt om fraseparering af regnvand i Holte-området vil fylde i 2021. Et projekt, der på langt sigt vil forbedre tilstanden i vores dejlige, men følsomme sø-områder.

Den tætte og intensive borger- og erhvervsdialog er kommet for at blive. Vi fortsætter arbejdet med borgersamlingen og glæder os til at høre resultaterne af de fem møder om FN's bæredygtighedsmål. Vi forventer også, at arbejdet med kommunens erhvervsstrategi, som involverer en lang række af kommunens ambitiøse og visionære virksomheder blandt andet inden for bæredygtig udvikling og grøn teknologi, vil munde ud i konkrete anbefalinger og indsatser.

Jeg glæder mig også til at sende en ny kommuneplan i høring. Kommuneplanen beskriver fysiske rammer for, hvordan Rudersdal Kommune skal udvikle sig de kommende år, og dermed rammerne for bosætning, erhvervslivets udviklingsmuligheder, og hvordan vi bevarer de smukke omgivelser i form af grønne områder og attraktive by- og boligområder.

Sidst, men bestemt ikke mindst, så er 2021 valgår. Der er kommunalvalg tirsdag 16. november. Jeg er sikker på, at jeg taler på alle politikeres vegne: Vi glæder os!

Vi glæder os navnlig til at komme i dialog med kommunens borgere både om de fire år, der er gået siden sidste valg, og om hvordan vi fortsat skal udvikle Rudersdal Kommune til Danmarks bedste bo- og levekommune.

Tak til alle Året der går på hæld, har været anderledes i enhver forstand. Det tror jeg, vi alle kan tilslutte os. Der har været både negative og positive oplevelser, men fælles for os alle står nok, at hovedparten af oplevelserne vil vi gerne lægge bag os.

For rigtig mange medarbejdere som borgere har perioden været med betydelig usikkerhed, og med perioder med stort arbejdspres. Men det til trods har borgere som medarbejdere i den grad bidraget til, at vi kom helskindede igennem året.

Fleksibiliteten og sammenholdet har været uden sidestykke, og fra mig skal der lyde en varm, varm tak for alles indsats og opbakning.

Men vi har også lært nyt, der skal fastholdes. Fællesskabet kan mere, end vi havde turde håbe på, og med den ny læring kommer også svaret på, hvordan vi kan indrette vores hverdag mere fleksibelt og med højere grad af fokus på den enkelte.

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til alle for en stor indsats i et meget anderledes år.

Og jeg håber, at vi nu snart kan lægge mange af udfordringerne bag os. Med ønske om at alle borgere og virksomheder i Rudersdal Kommune får et rigtig godt og lykkebringende nytår.