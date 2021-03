Borgmesteren understreger, at en god og grundig borgerhøringsproces er nødvendig i forhold til det eventuelle kommende byggeri på Hotel Marina-grunden i Vedbæk. Ikke mindst er der brug for, at projektet bliver formidlet ordentligt, så man undgår misforståelser. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Borgmesteren svarer på kritik fra Hotel Marinas bekymrede naboer

En stor gruppe af Hotel Marinas naboer kritiserer det foreliggende forslag til et kommende kæmpe byggeri på Marinagrunden i Vedbæk. Borgmesteren understreger nødvendigheden af en grundig borgerdialogproces og mere viden om byggeplanerne

Rudersdal - 17. marts 2021 kl. 11:50 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Der skal ske overordentligt markante ændringer på Hotel Marina-grunden i Vedbæk, hvis det står til det ejerne af det på én gang ikoniske og bedagede hotel på Strandvejen.

Betonbygningen, som ligger der nu, skal blandt andet rives ned, bebyggelsesprocenten skal op, parkeringen under jorden og broderparten af det foreslåede nye byggeri, som består af fire bygninger, skal udgøres af boliger, og så skal der desuden etableres en strandpromenade.

De store byggeplaner bekymrer en stor gruppe af hotellets naboer, som har forfattet et fælles læserbrev (som man kan læse i sin helhed på side 8), hvor de blandt andet kritiserer byggeriets omfang, frygter at de omkringliggende ejendomme taber værdi, og beskylder borgmester Jens Ive (V) for at prioritere investorernes interesser.

Forelagt kritikken fra underskriverne, som repræsenterer 39 naboer på Hotelstien, Olesvej og Gøngehusvej, afviser borgmesteren først og fremmest det sidste kritikpunkt.

"Man påstår, at jeg er positiv over for projektet. Det er jeg sådan set ikke. Det jeg er positiv overfor er det, at der langt om længe kommer nogle alvorlige investorer, som vi ved har musklerne til det, og vil gøre noget ved det, jeg vil kalde et trøstesløst, nødlidende og nedslidt nuværende Hotel Marina, som bestemt ikke, i mine øjne, bidrager til den stærke identitet, og de skønne omgivelser, som Vedbæk har," siger Jens Ive til Rudersdal Avis.

Processtart trækker ud Han mener, at der er brug for en grundig og bred diskussion om, hvad der eventuelt skal erstatte Hotel Marina, og den diskussion skal desuden foregå på et belyst grundlag.

"Vi har stillet en lang række krav til bygherre, om hvordan det bliver ordentligt visualiseret, og hvordan der bliver lavet ordentlige modeller. Og også hvordan det kan gennemføres i en coronaudfordret periode. Så vi venter sådan set på, at bygherre leverer det. Vi havde håbet, at det kom omkring påske, men lige nu ser det ud til, at det kan trække længere ud. Men jeg gætter også på, at der ikke er nogen, der har travlt her. Vi får god tid til at forholde os til projektet, og det synes jeg er det allervigtigste," siger Jens Ive.

Det er selvfølgelig afgørende, at få borgernes synspunkter på banen, men borgmesteren mener også, blandt andet på baggrund af både dette og andre debatindlæg, at der er brug for mere reel viden om projektet, før man tager diskussionen.

"Helt overordnet har jeg fuld forståelse for, at naboer til et eventuelt stort nyt byggeri er bekymrede. Det ville vi alle sammen være. Når det er sagt, så er det jo også netop derfor, at vi fra både Økonomiudvalget og Byplanudvalgets side har sagt, at det er vigtigt med en meget bred og grundig borgerinddragelse. Vi lægger os ikke fast på noget, men vi vil med udgangspunkt i bygherres ønsker gerne drøfte sagen med borgerne, siger Jens Ive og fortsætter:

"Det har jo formålet at have en god, stærk gensidig dialog, men jo også at få de rigtige oplysninger frem. Jeg kan jo læse af læserbrevet, at der allerede er tale om en række misforståelser i forhold til det, som bygherre har lagt frem. Allerede her er der brug for, at vi i fællesskab løfter vidensniveauet om, hvad der rent faktisk er op og ned på det her," siger han.

Ingen ekspropriation Han hentyder for eksempel til et væsentligt kritikpunkt fra både naboerne fra de 39 nabohusstande og en anden læserbrevsskribent, som faktisk er ejeren af en grund på Gøngehusvej, som de mener, at det nye byggeprojekt har inddraget.

"Det har de bare ikke ret i. Når man kigger på alle oversigtsplanerne, er der ikke en matrikelgrænse, der er krænket. Og det er helt klart, at vi i Kommunalbestyrelsen ingen intentioner har om at ekspropriere private ejeres grundareal, det er ikke en opgave for os, og jeg har ikke set nogle oplæg, der har grebet ind og nedlagt nogen som helst private matrikler. Det er en misforståelse," siger Jens Ive.

Når bygherre leverer det materiale, som er nødvendigt for, at alle, inklusive lokalpolitikerne, bliver fuldstændig klar over, hvad de massive byggeplaner går ud på, så glæder borgmesteren sig til at få alle synspunkter på bordet, før der bliver truffet beslutninger.

Og for borgmesteren handler det grundlæggende om, at borgerne skal tage stilling til:

"Det mest ambitiøse forslag, vi har set i ti år. Derfor synes jeg jo også, at det er helt afgørende, at vi spørger borgerne, hvad de siger til det. Det, man jo skal gøre op med sig selv, er, hvad man synes om det, der ligger der i dag. Det her er første gang i de sidste ti års diskussion om Marina, at der kommer nogen med et for slag om at erstatte den nedslidte betonbygning, der ligger der i dag og skabe noget, som har større arkitektonisk værdi," siger Jens Ive. w