Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), har igangsat en undersøgelse, som skal finde ud af, hvor stort et problem der er med ukendte personer, som bruger og ødelægger udendørsarealer ved institutioner og skoler. Jakob Kjærsgaard, der er formand for Ung i Rudersdal og kommunalbestyrelsesmedlem for De Konservative, har rejst problematikken, og han har samtidig sagt, at Ung i Rudersdal mangler resurser, hvilket Jens Ive også vil have undersøgt. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester vil have kulegravet formands påstand om manglende resurser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester vil have kulegravet formands påstand om manglende resurser

Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), har igangsat en undersøgelse, som skal afgøre, om der er kød på påstanden om, at Ung i Rudersdal mangler resurser, som formand Jakob Kjærsgaard har luftet her i avisen.

Rudersdal - 26. januar 2021 kl. 05:28 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Efter at formanden for Ung i Rudersdal, Jakob Kjærsgaard, der også sidder i kommunalbestyrelsen for De Konservative, har meldt ud at Ung i Rudersdal mangler resurser, har borgmester Jens Ive (V) igangsat en undersøgelse af rigtigheden af den påstand.

- Jakob Kjærsgaards udmelding kommer bag på mig, og jeg tror egentlig også, at den kommer bag på vores medarbejdere, som varetager ungeindsatsen, for det er ikke noget vi tidligere har hørt fra Jakob Kjærsgaard. Og så sent som ved efterårets budgetforhandlinger var det heller ikke noget, der kom frem, siger Jens Ive, der forsætter:

- Så nu har jeg sat en undersøgelse i gang for at finde ud af, hvad problemet er, og hvad det kræver af resurser, for jeg kan se, at det ikke er et tema, som Jakob Kjærsgaard har bragt op tidligere eller prøvet at finde løsninger på.

Jakob Kjærsgaards udmelding kom i forlængelse af, at han foreslog, at kommunen skulle hyre et privat vagtværn til at holde øje med kommunens institutioners og skolers legepladser og udendørsarealer.

Årsagen var, at de ansatte ifølge Jakob Kjærsgaard for ofte mødte op til ødelagte legepladser, hvor unge mennesker har festet. Men at problemet er så stort, at et privat vagtværn på nuværende tidspunkt skulle være relevant, har Jens Ive umiddelbart svært ved at få øje på.

- Jeg er enig i, at vi skal gøre noget ved problemet, hvis det reelt har det omfang, som Jakob Kjærsgaard mener. Men politiet er ikke enige, og jeg er heller ikke sikker på, at de medarbejdere, der er der i hverdagen, er enige. Og at det skulle have et omfang, hvor det vil kræve vagtværn og ekstraordinære resurser har hverken jeg eller politiet oplevet. Men lad os nu undersøge det til bunds, så vi kan finde en løsning, siger Jens Ive.

For at få undersøgt problemet til bunds vil Jens Ive bede Ung i Rudersdal om at komme med en redegørelse, som skal afdække problemets omfang.

- Det skal ske i dialog med skolerne. Det er jo skolernes servicemedarbejdere, der sørger for at rydde op, og derfor skal vi starte med at tale med dem, for det er dem, der er der mandag morgen og ved, hvordan der ser ud, siger Jens Ive.

Han tilføjer: - Vi skal rundt på alle vores otte skoler, så vi kan danne os et samlet billede, og så kan vi tage stilling til, hvad der skal gøres, og om der skal sættes særligt ind, og hvilke resurser, der skal til, og så kan vi også se, om der reelt er resursemangel, eller om det er et spørgsmål om prioritering.

Ifølge Jens Ive kan problemet være størst på skolerne fremfor institutionerne, hvor der er bedre mulighed for at lukke legepladser af, end man har i skolegårdene.

Hvis man synes, at det lyder som om, at borgmesteren har tænkt sig at igangsætte en forholdsvis grundig undersøgelse af sagen, kan han bekræfte, at det er tilfældet.

- Det bliver man jo nødt til, når Jakob Kjærsgaard siger, at omfanget er så stort, som han gør, siger Jens Ive, der ligeledes mener, at han som borgmester bliver nødt til nu at gå ind i sagen.

- Det gør jeg, fordi jeg kan se, at der er et svigt. Den politiske ledelse af Ung i Rudersdal har jo netop ikke iværksat noget. De har kun påpeget et problem, og så synes jeg jo, at det er vigtigt at finde ud af, hvad problemet er, og hvad vi kan gøre ved det. Vi driver jo ikke en god kommune ved bare at gå rundt og pege på problemer men ved at finde løsninger på problemerne, siger Jens Ive og slutter:

- Normalt kører sådan noget jo inde i systemet i de relevante bestyrelser, hvor man finder løsninger, men når det system har svigtet, så bliver vi nødt til at tage det op.

Borgmesteren regner med, at man forholdsvis hurtigt kan få et overblik over problemets omfang, og dermed om der mangler resurser til at løse det.