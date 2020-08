Borgmester vil hæve skatten

Det er ikke lige hver dag, at en Venstre-borgmester tale for skattestigninger. Men det sker nu, hvor Rudersdals Venstre-borgmester Jens Ive argumenterer for en kommunal skattestigning på mellem 0,2 og 0,3 procentpoint. Kommunen har nemlig en enestående mulighed for at bruge pengene fra en eventuelt skattestigning indenfor kommunegrænsen, lyder det fra Jens Ive.