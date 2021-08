Borgmester Jens Ive (V) er enig med Enhedslisten og SF i Rudersdal i, at det er en udfordring, at dørene til elevatoren på rådhuset i Holte er så smalle, at nogle kørestolsbrugere ikke kan komme ind i den. Rådhuset er fredet, og derfor kræver det en dialog med Slots- og Kulturstyrelsen for at lave om på rådhuset, og den dialog erklærer Jens Ive sig klar til at påbegynde. Foto: Joram G. Menzer

Borgmester vil gerne finde løsning på manglende tilgængelighed på fredet rådhus

Borgmester Jens Ive (V) er enig i, at der kan være en udfordring med tilgængeligheden på rådhuset, og han erklærer sig villig til at tage en dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om at ændre på det fredede rådhus.

Rudersdal - 31. august 2021 kl. 18:18 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Borgmester Jens Ive (V) er enig med Enhedslisten og SF i Rudersdal i, at det giver mening at se på, om man kan få lavet dørene til rådhusets elevator i Holte bredere, så eksempelvis Vibeke Baden Laursen kan komme ind i den med sin elektriske kørestol.

- Vi har jo kæmpet den her kamp i årevis, ikke mindst i forbindelse med renoveringen af rådhuset. Men det er jo svært på grund af fredningen af rådhuset, for dermed er det Slots- og Kulturstyrelsen, som er dem, der bestemmer det her. Så der er på ingen måde nogen som helst modvilje herfra, snarere tværtimod, siger Jens Ive, der også peger på alternative løsninger for at få kørestolsbrugere ind i rådssalen.

- Vi har blandt andet gjort det, at vi har anskaffet en rullestol, der altid står på rådhuset, så rådhusbetjentene kan hjælpe dem, der måtte ville det, op i rådssalen. Så det er jo ikke en diskussion om, om det kan lade sig gøre eller ej, men en diskussion om, hvorvidt det er værdigt at skulle skifte rullestol, og den har jeg fuld forståelse for, men her er det som sagt staten, der bestemmer, siger Jens Ive.

Uværdigt at blive båret I et forslag fra Enhedslisten og SF, som skal behandles i kommunalbestyrelsen i morgen og som blandt andet handler om, at tilgængeligheden på rådhuset skal forbedres med særligt fokus på elevatordøren, står der netop, at det ikke er en mulighed, at borgere i kørestol skal løftes over i en anden kørestol - »det er uværdigt«, konkluderer forslaget.

Og den tilgang kan Jens Ive godt forstå.

- Borgerne bliver jo løftet eller båret over i deres rullestol derhjemme hver dag, men det er jo under mere private forhold, og vi har også borgere, som ikke har noget imod at blive løftet over i en anden rullestol og komme ind i rådssalen. Men jeg kan også sagtens se, at det for andre borgere vil være at overskride en privat tærskel, siger Jens Ive.

Ikke oplevet endnu Jens Ive accepterer ligeledes Enhedslistens og SF's udlægning af, at der kan være tale om et demokratisk problem, hvis Vibeke Baden Laursen bliver valgt til kommunalbestyrelsen men ikke kan komme ind i rådssalen til kommunalbestyrelsesmøderne.

- Det er jo et demokratisk problem, som vi ikke har oplevet endnu, men jeg kan sagtens forstå det, og det er også derfor, at jeg selv har været med til at arbejde for, at vi fik den mulighed for at udvide indgangen til elevatoren, for selve elevatorstolen er bred nok. Men her er det ikke en diskussion med de øvrige politikere eller forvaltningen men med de nationale fredningsmyndigheder, og det forsøger jeg rigtig gerne en gang til, siger Jens Ive.

I forslaget skriver Enhedslisten og SF, at kommunalbestyrelsesmøderne skal flyttes væk fra rådhuset og til et egnet lokale i en bygning med fuld tilgængelighed, indtil der er fundet en værdig løsning på rådhuset.

Jens Ive kan se den løsning som en midlertidig en af slagsen.

- I en overgangsperiode kunne jeg sagtens se det som en løsning at holde møde rundt omkring i kommunen. Men jeg synes, at vi skal tage stilling til det, når vi ser, om der er et demokratisk problem efter valget, og når vi har set, hvad fredningsmyndighederne siger. Vi kan genoptage dialogen med fredningsmyndighederne og diskutere med dem, hvor deres grænse går; hvad kan vi finde af praktiske løsninger?, siger Jens Ive.