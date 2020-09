Alle Rudersdals borgere over 18 år vil i disse dage modtage et brev omhandlende den stigende smittespredning af corona i Rudersdal fra borgmester Jens Ive (V) i deres e-Boks. I brevet opfordrer borgmesteren blandt andet til, at man tager sine forholdsregler, så smitten kan nedbringes. Foto: Joram G. Menzer

Borgmester sender corona-brev til alle borgere over 18 år

Rudersdal - 21. september 2020

Det er næppe gået nogens næse forbi, at coronasmitten igen spreder sig i det ganske land, og at det har medført nye restriktioner i samfundet.

Også i Rudersdal ser man med alvor på den stigende smitte, og kommunen har ifølge Statens Serum Institut haft 39 nye smittetilfælde den seneste uge.

Den såkaldte bekymringsgrænse er på 20 smittede per 100.000 indbyggere - også kaldet incidens - og Rudersdals incidens er per den 20. september på 69. Altså, et godt stykke over de 20.

Alle borgere over 18 år i Rudersdal vil derfor i disse dage i deres e-Boks modtage et brev fra borgmester Jens Ive (V), hvori han henstiller til en øget opmærksomhed på igen at få nedbragt smitten.

- Jeg sendte et lignende brev ud til borgerne i foråret, og dengang blev det taget til efterretning, og vi fik bremset smitten, så vi kunne genåbne Rudersdal. Og det er faktisk det, vi nu beder om hjælp til igen, for vores smittetal er for højt, lyder det fra borgmesteren.

Jens Ive påpeger, at man selvfølgelig helst vil undgå en nedlukning, som minder om den man så i foråret.

- Det vi gjorde i foråret fungerede, og vi beder faktisk ikke om mere end det. Vi opfordrer til at holde afstand, og at man ikke holder fester. Om det er 15, 17 eller 36-årige er ligegyldigt. Vi kan se, at de store sammenkomster er en smittespreder, så hold jer nu fra det, lyder opfordringen fra Jens Ive.

Ifølge borgmesteren er smitten ikke lokaliseret på få geografiske områder men spredt ud over hele kommunen.

- Når vi kigger ud over Rudersdal Kommune, er der ikke nogen særlig geografisk koncentration. Vi kan - ligesom på landsplan - til gengæld konstatere, at de smittede nu er væsentlig yngre, end de var i foråret, og vi kan i enkelte tilfælde med smitteopsporing direkte konstatere, at det er afledt af nogle mindre hensigtsmæssige festlige forsamlinger, lyder det fra Jens Ive.

Med en øget smittespredning blandt de yngste betyder det selvfølgelig også, at hverdagen i skoler og daginstitutioner har ændret sig, og borgmesteren oplyser, at det blandt andet har betydet hjemsendte klasser, hjemsendte medarbejdere og aflyste lejrskoler.

Han understreger, at der kun har været ganske få tilfælde af smittede medarbejdere.

- Vi må faktisk rose vores medarbejdere for virkelig at forstå det her. Vi har stort set ikke smittede medarbejdere hverken pædagoger, lærere eller i den administrative forvaltning. Så stor ros til dem. Og derfor ser vi selvfølgelig også gerne, at forældre og borgere i almindelighed støtter om vores medarbejderes gode adfærd. Der skal ikke så meget til: Sprit af, hold afstand og lad nu være med at holde større fester, siger Jens Ive.

Netop det der med forældrene kan faktisk være en udfordring.

Der er nemlig eksempler på, at forældre, der føler sig syge og lader sig corona-teste, men alligevel sender deres børn i skoler eller institutioner, mens de venter på svar fra testen.

- Vi har lidt set, at når så det positive svar kommer, så har børnene allerede været i skole eller daginstitution i et par dage i mellemtiden, og det er bare ikke hensigtsmæssigt, for så skal vi til at hjemsende hele klasser og måske personale. Så tag nu det her alvorligt, siger Jens Ive, der fortæller, at man på i hvert fald halvdelen af kommunens skoler har sendt klasser hjem.

De bliver ikke nødvendigvis hjemsendt, fordi der er smittetilfælde i klassen men af præventive årsager.

- Hvis en forældre ringer og siger, at vedkommendes test er positiv, og at børnene har været i skole, så kommer vores kommunelæge og sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed afdækker man så, hvem der har været i risikogruppen, siger Jens Ive, der tilføjer:

- Vi har kunnet se, når vi tester, at der er en hel del af de smittede børn, der slet ikke har symptomer, så derfor er det meget vigtigt, at forældrene er opmærksomme på, at når de selv får symptomerne, så skal de omgående holde børnene hjemme, indtil de har fået svar på deres test.

Rudersdal Kommune er ikke på nuværende tidspunkt i nødberedskab, men man har gennemført flere initiativer med henblik på at begrænse smitten.

I alle administrative funktioner opfordrer kommunen derfor medarbejderne til at arbejde hjemmefra, hvis det er muligt, og kommunen reducerer antallet af medarbejdere på kontorerne til højst 50 procent.

Det stigende smittetryk har naturligvis også haft konsekvenser på plejecentre og botilbud, hvor man efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed har indført besøgsbegrænsninger, så besøg i øjeblikket kun kan ske udenfor.