Borgmester raser over ny politisk aftale: Et makværk helt uden sidestykke

Borgmester i Rudersdal Jens Ive (V), der også er bestyrelsesformand for Nærum Gymnasium, kalder en ny politisk aftale om fordelingen af gymnasieelever for »noget rod og noget makværk«.

11. juni 2021

En ny politisk aftale om elevfordelingen i gymnasierne vækker ikke udpræget begejstring i Rudersdal, hvor Jens Ive, der udover at være Venstre-borgmester også er formand for bestyrelsen på Nærum Gymnasium (NAG), raser over aftalen.

- Det er et makværk helt uden sidestykke, siger Jens Ive.

Aftalen skal ifølge Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside bremse »den alvorlige udvikling, hvor flere gymnasier i de større byer oplever social polarisering og etnisk opdeling«.

Et af redskaberne hertil er at fordele eleverne efter deres forældres indkomst, hvilket skal være med til at sikre, at man ikke får gymnasier med overvejende elever med indvandrerbaggrund.

- Løsningsmodellen på den udfordring, som jeg anerkender, at der er i visse dele af hovedstaden, er noget rod og noget makværk, og det er et dybt useriøst parameter for de unge at bringe deres forældres indkomstforhold i et givent år ind i, om den unge kan få lov til at gå på det gymnasium, som den unge ønsker sig. Det er et indgreb i den unges frie valg ud fra et - set i et uddannelsesperspektiv - helt igennem useriøst parameter, siger Jens Ive.

Styret fra statsministeren Bag aftalen står regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Alternativet. Det Konservative Folkeparti og Venstre er ikke med i aftalen, og Jens Ive mener, at den bærer præg af, at det har været vigtigt for den socialdemokratiske regering at gøre sine støttepartier tilfredse.

- Jeg tror, at det er styret fra statsministerens kontor, for Venstre har længe været i tæt og meget konstruktiv dialog med undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil (S), red.), og jeg tror sådan set også, at vi havde forventet at kunne lande en fornuftig aftale. Men når man laver en aftale, der i den grad går på at begrænse den unges ret til selv at vælge uddannelse og uddannelsessted - altså en begrænsning af den personlige frihed - så er det klart, at så må vi stige af, siger Jens Ive og tilføjer:

- Det er helt tydeligt, at man har ikke kunnet holde til ikke at lave en aftale med sine støttepartier, så man har valgt det frem for fornuftens spor.

Et rent lotteri På LinkedIn har Martin Ingemann, der er rektor på Egaa Gymnasium udenfor Aarhus, skrevet, at det mest kontroversielle ved den nye aftale er, »at man nu indfører fordeling af uddannelsespladser til storbyelever gennem et potentielt lotteri. Et helt uforståeligt administrativt princip«.

Jens Ive er ligeledes ude med riven efter det princip.

- Hvis ikke man kan få fordelingssystemet til at gå op, så trækker man lod, og det vil sige, at optagelse på de unges gymnasiale ønskeretninger bliver et rent lotteri med et større og større antal unge, der ikke vil få det uddannelsessted, som de drømmer om. Det er dybt useriøst, og det er noget makværk af en aftale, som i virkeligheden ikke ordentligt adresserer den udfordring, vi har på vestegnens gymnasier, siger Jens Ive.

Djævlen ligger i detaljerne På Rudersdal Kommunes to gymnasier - Birkerød Gymnasium og Nærum Gymnasium - afventer de to rektorer - Claus Reinholdt Campeotto og Niels Hjølund Pedersen - at få mulighed for at se den fulde lovtekst, førend de vil fælde deres endelig dom.

- Der er et fordelingsproblem, som jeg gerne vil rose politikerne for at forsøge at løse. Men vi har ikke hele lovgrundlaget endnu, og det er en meget kompleks model, hvor djævlen ligger i detaljen, og derfor vil jeg gerne vente med at komme med en endelig vurdering, siger Niels Hjølund Pedersen, mens Claus Reinholdt Campeotto siger:

- Ved første øjekast lader det ikke til, at aftalen kommer til at påvirke Birkerød Gymnasium i særlig høj grad, men jeg vil gerne vente med at kommentere yderligere, indtil jeg har set det fulde lovkompleks.