Borgmester-parti er klar med 25 kandidater til valget

Borgmester-partiet Venstre har offentliggjort kandidatlisten, hvor borgmester Jens Ive stadig stå i spidsen efter, at partiet tidligere på måneden måtte sig farvel til to store profiler i 1. viceborgmester Erik Mollerup og formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen.

25. august 2021

Tidligere på måneden meddelte de to Venstre-profiler 1. viceborgmester Erik Mollerup og formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen, lettere opsigtsvækkende, at de ikke ville stille op til årets kommunalvalg.

Knap så bemærkelsesværdigt er det nok, at Venstres kandidatliste, som tæller 25 kandidater og blev offentliggjort mandag aften, har Venstre-borgmester Jens Ive i spidsen.

Formanden for Venstre i Rudersdal, Gitte Rasmussen, er ifølge en pressemeddelelse fra partiet imponeret over det, hun kalder »stor opbakning til Venstre og borgmesteren«.

- Vi har haft seriøse drøftelser med alle kandidater og er stolte af, at vi nu har 25 yderst kompetente kandidater. Jeg glæder mig over den store opbakning til Venstre i Rudersdal, og derfor ser jeg også med god optimisme på den forestående valgkamp, siger Gitte Rasmussen og tilføjer:

- Vi har en stærk liste anført af nuværende lokalpolitikere, Vi har politisk erfaring fra såvel kommunalpolitik som regionalpolitik. Aldersintervallet er bredt, det spænder fra 18 til 75 år, og med bopæl i alle hjørner af Rudersdal Kommune.

Positiv energi Gitte Rasmussen nævner også, at kandidaterne fordeler sig bredt i forhold til erhvervsmæssigt fra iværksættere til små og store virksomheder i det private erhvervsliv, uddannelse, undervisning, sundhed og til den finansielle verden.

Familiemæssigt spænder kandidaterne også bredt, idet der er alt fra nybagte forældre, til kandidater med børn i daginstitution, skole, gymnasium og videregående uddannelse til kandidater som har børnebørn.

- Med Rudersdals borgmester, Jens Ive, som borgmesterkandidat står holdet fortsat for at udvikle og forny Rudersdal. Der er utrolig megen positiv energi i Venstres kandidater, og de vil alle arbejde hårdt for at nå deres mål for Rudersdal. Venstres hold er klar til at tage ansvaret for det brede samarbejde i Rudersdals kommunalbestyrelse de næste fire år, siger Gitte Rasmussen.

Glad for opbakningen Borgmester Jens Ive er enig i Gitte Rasmussens udlægning.

- Jeg er virkelig glad for den store opbakning til den linje, som Venstre i de sidste fire år har lagt for Rudersdals udvikling og fornyelse. Samtidig med at vi fortsat står skarpt på at bevare det grønne og styrke miljøet, siger Jens Ive og slutter:

- Vi har vist at bredt samarbejde og langsigtede beslutninger giver den ro i den politiske proces, der skal til for at tage det nødvendige ansvar, også når beslutningerne bliver svære. Rudersdal står i dag rustet med et meget stærkt budgetgrundlag for de kommende år, hvor der kan frigøres ressourcer til ny udvikling, samtidig med vi kan beskytte såvel kerneydelsen i serviceopgaverne, som fortsætter den robuste økonomiske linje.