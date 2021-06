Borgmester Jens Ive (V) forstår ikke, at de konservative mener, at et nyt børnehus med kapacitet til 180 børn er for stort. Borgmesteren vil hellere gå med livrem og seler og ende med at have plads til for mange børn end for få, siger han. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester om stort børnehus: Vi oplever et voldsomt pres på institutionskapaciteten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester om stort børnehus: Vi oplever et voldsomt pres på institutionskapaciteten

Rudersdal - 01. juni 2021 kl. 05:28 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Det børnehus som Rudersdal Kommunalbestyrelse netop har godkendt opførelsen af, er - selv med øje på prognoserne, der viser et stigende børnetal i kommunen - for stort, mener Det Konservative Folkeparti. Partiet mener således, at man har indregnet både en kapacitetsbuffer og en buffer på kapacitetsbufferen.

Borgmester Jens Ive (V) mener til gengæld ikke, at man kan gå for meget med livrem og seler, når det handler om at kunne tilbyde nye børnefamilier institutionspladser.

- Vi er jo blevet overrasket over, hvor mange flere børnefamilier, der er kommet, og det har givet os et behov for at bygge meget hurtigt. Der er på alle parametre et voldsomt pres på vores institutionskapacitet, siger Jens Ive og tilføjer:

- Jeg er ikke sikker på, at den øgede tilflytning, som vi har set, standser nu, og da merprisen er marginal, må man hellere have en lille smule overkapacitet, end man må have en for borgerne særdeles generende overkapacitet. Og skulle det ske, at vi har lavet plads til for mange, så vil jeg hellere stå i den situation end at stå med 10 børn, der ikke kan få plads.

Bliver kapaciteten i det nye børnehus ikke brugt fuldt ud, mener Jens Ive ikke, at der er sket nogen større skade, ligesom han også påpeger, at tiden med corona har illustreret vigtigheden af god plads.

- Man kan jo godt nøjes med at have 120-130 børn. De er såmænd kun glade for at have plads, og i forbindelse med corona har vi jo identificeret, at det er vigtigt at have noget reservekapacitet, siger Jens Ive.

Ideen om at bruge reservekapaciteten, som de konservative også har nævnt, til eksempelvis et medborger- og aktivitetshus, er ifølge Jens Ive et udtryk for, at partiet »løber åbne døre ind«.

- Alle har støttet op om, at vi skulle se på muligheden for at åbne huset for omgivelserne, hvis det er muligt, så det er jo ikke en konservativ mærkesag, siger Jens Ive og fortsætter:

- Jeg synes, at vi skal gå så langt i udnyttelsen af vores kvadratmeter som overhovedet muligt, og det betyder, at er der ting, der står tomme i weekenderne eller om aftenerne, og er der en efterspørgsel på at bruge dem, så skal vi have dem åbnet for borgerne.

De konservative ytrer desuden en bekymring for, at opførelsen af det nye børnehus potentielt kan betyde, at mindre institutioner i kommunen ender med at lukke. Den bekymring giver Jens Ive dog ikke meget for.

- Det er en bekymring, som kun kan tilskrives, at det er kommunalvalgsår i år. Vi har kørt med underkapacitet, og vi bestiller ikke andet end at åbne nye institutioner uden at lukke andre. Det er et skræmmebillede de konservative forsøger at tegne, og det er der ikke skyggen af belæg for, siger Jens Ive, der glæder sig over udsigten til det nye børnehus.

- Det er fantastisk, at vi kan lave en investering på små 70 millioner kroner for at lave nogle utroligt skønne rammer for børnene i Birkerød. Det er en institution, som vil blive opført ud fra de nyeste principper, og det er en unik naturmæssig beliggenhed, lyder det fra borgmesteren.