Rudersdals borgmester Jens Ive (V), der her ses i rådssalen med forhenværende kommunaldirektør Bjarne Pedersen siddende ved sin side, har ikke mange positive ord at knytte til det udspil til en udligningsreform, som regeringen fremlagde torsdag. Foto: Lars Sandager Ramlow

Borgmester om regeringsudspil: Uanstændigt og uartigt

- Det er jo ikke et udspil men en del af en kampagne. Man har givet os en firefarvet brochure med nogle overordnede retningslinjer. Men når man spørger ind til, hvilken teknik der ligger bag, og hvad det konkret betyder for Rudersdal Kommune, så vi ikke få svar, udover at det måske kommer i morgen. Det synes jeg er en helt uanstændig måde at lukke ned for kommunikationen på i et demokrati, siger Jens Ive.

Borgmester i Rudersdal Kommune Jens Ive (V) kalder regeringens udspil til en udligningsreform for »en kampagne«, hvor regeringen »uanstændigt« har lukket ned for kommunikationen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her