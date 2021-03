Borgmester om genåbningsplan: Bedre sent end aldrig...

For første gang under hele coronakrisen har Folketinget nu, natten til tirsdag, vedtaget en langsigtet åbningsplan. Det glæder Rudersdals borgmester, Jens Ive (V):

- Sådan en plan har vi i den grad manglet, og det er jo bedre sent end aldrig. Så det er meget positivt. Når det er sagt, så havde jeg dog gerne set, at genåbningen havde givet kommunerne og regionerne mere frihed til lokale tiltag. Det er kommunerne og regionerne, der under hele krisen har løst opgaverne. Det har vi fået ros for, så derfor synes jeg også, at Regeringen og Folketinget bør udvise os den tillid, at vi godt kan administrere dele af genåbningen selv. Jeg ser meget gerne, at vi kommer ud af Mette Frederiksens corona-jerngreb, lyder det fra Venstre-borgmesteren.