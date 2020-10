Borgmester Jens Ive (V) er meget klar i mælet om forholdene på Lions Park Birkerød. Der er grund til bekymring og kommunen skal derfor gribe ind. Han afviser alle beskyldninger fra plejecenterets administrator. Foto: Lars Sandager Ramlow

Borgmester om Lions-sagen: Grund til bekymring

Rudersdal - 19. oktober 2020 kl. 10:03 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Rudersdals borgmester Jens Ive (V) har haft mulighed for på forhånd at læse de påstande, som advokat Bjarne Johnsen, administrator på Lions Park Birkerød, fremsætter i mandagens udgave af Frederiksborg Amts Avis. Til avisen siger Jens Ive som svar:

- For mig og en helt enig kommunalbestyrelse handler det først og fremmest om at sikre tryghed og ro omkring de sårbare ældre Rudersdal borgere, der bor på plejecenteret Lions Park Birkerød. De og deres pårørende skal være sikre på, at de også fremover vil kunne modtage den gode pleje, de har krav på. Når vi som kommunalbestyrelse konstaterer mulige økonomiske uregelmæssigheder, en bestyrelse i strid med egne beslutninger og vedtægter og en manglende samarbejdsvilje fra både bestyrelse og administrator, så er der al mulig grund til bekymring og til at gribe ind. Et indgreb, der i mine øjne primært skal ske for at sikre god drift og tryghed for plejecenterets beboer, men selvfølgelig også for at der skal ske en nærmere gennemgang af økonomien og lovliggørelse af bestyrelsen.

Borgmesteren fortsætter:

- Lions Park Birkerød varetager driften af et stort plejecenter på vegne af Rudersdal Kommune. Overholdelse af vores driftsaftale med bestyrelsen for plejecentret er afgørende for, at kommunens forpligtelser over for en stor gruppe ældre borgere i kommunen overholdes. I øjeblikket er bestyrelsen ikke lovligt valgt og sammensat. Kommunalbestyrelsen har derfor en pligt til at sikre, at der kan udpeges en lovlig og beslutningsdygtig bestyrelse, så der er en lovlig og samarbejdsvillig part at træffe aftaler med.

Det er ikke Hollywood Jens Ive lægger ikke skjul på, at han på en og samme tid er både forundret og irriteret over, at administrator Bjarne Johnsen beskylder kommunen for »mafiametoder«, og at han som borgmester skulle føre en »skræmmekampagne«.

- Det er ikke amerikansk film det her, siger Ive og fortsætter:

- Til beskyldninger om hvorvidt jeg bedriver skræmmekampagner, kan jeg kun sige, at hvis det at udtrykke en oprigtig bekymring for det økonomiske ansvar bestyrelsesmedlemmer kan blive stillet overfor, kan kaldes en »skræmme-kampagne«, så gerne for min skyld. Med de senere års udvikling indenfor bestyrelsesansvar, så er jeg af den opfattelse, at risiko for at i ifalde et ganske betydeligt ansvar er en bekymring, der skal tages meget alvorligt. Og jeg er rystet over, at administrator og advokat Bjarne Johnsen ikke objektivt og ordentligt har gennemgået de risici med medlemmerne af den tidligere bestyrelse. Men jeg anerkender, at administrator, advokat Bjarne Johnsen, har al mulig grund til at kæmpe med næb og klør for at forsvare en rigtig god forretning som administrator, lyder det som afslutningsreplik fra borgmesteren.

