Venstre-borgmester Jens Ive (V) må snart sige farvel til både sin politiske højre og venstre hånd, idet 1. viceborgmester Erik Mollerup og formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen, ikke genopstiller til årets valg. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester mister både sin højre og venstre hånd: Det betyder mere arbejde

Rudersdal - 17. august 2021

Rudersdals Venstre-borgmester, Jens Ive, er ikke i tvivl om, at afgangen af de to Venstreprofiler Erik Mollerup, der er 1. viceborgmester, og Daniel E. Hansen, der er formand for Børen- og Skoleudvalget, vil betyde mere arbejde for ham selv og Venstre-gruppen.

- Det betyder mere arbejde for Venstres øvrige gruppe, det er der ikke nogen tvivl om. Når man ikke længere har deres rutine at trække på, så skal man i højere grad kvalitetssikre alting, for jeg har jo vidst, at de to har haft fuldstændig styr på deres områder, siger Jens Ive om de to profiler, der samlet har 44 års erfaring fra det lokalpolitiske arbejde, og som har meldt ud, at de ikke genopstiller ved årets kommunalvalg.

- Det er to meget erfarne politikere, som jeg sætter meget, meget stor pris på, og som har været rigtig dygtige til deres job. De har været meget engagerede - dedikerede vil jeg faktisk sige - i forhold til at være ordentlige kommunalpolitikere, siger Venstre-borgmester Jens Ive, som kalder de to politikere for henholdsvis sin højre og venstre hånd i det politiske arbejde.

Jens Ive vurderer ikke umiddelbart, at afgangen af de to vil have væsentlig indflydelse på Ventres stemmetal.

Det er til trods for, at Daniel E. Hansen med sine 844 personlige stemmer i 2017 var den politiker, der fik fjerdeflest stemmer i Rudersdal. Tallet placerer ham som nummer to på Venstres kandidatliste, hvor han kun blev overgået af netop Jens Ive, der fik 2783 stemmer.

- De har begge hentet rigtig mange stemmer, men jeg tror godt, at vi kan fastholde dem, også fordi Erik og Daniel har meldt klart ud, at de vil være med til at overføre de stemmer til nye kandidater, siger Jens Ive.

Venstre offentliggør mandag den 23. august partiets kandidatliste, og Jens Ive kalder det et »usædvanligt godt hold«.

- Vi har stærke erfarne kandidater, ligesom vi får nye stærke kandidater, så selvom man selvfølgelig skal respektere den rent valgtekniske konsekvens, er den største bekymring, at det for mig og resten af gruppen betyder mere arbejde, når man ikke har deres rutine at trække på, siger Jens Ive.

Selvom Jens Ive ærgrer sig over Erik Mollerups og Daniel E. Hansens farvel, forstår han beslutningen.

- Det er klart, at jeg gerne havde set, at de var blevet, men jeg forstår også fuldt ud deres valg. De har begge arbejdet med kommunalpolitik i over 20 år, og i Daniels tilfælde er det uforligneligt at bruge 30-40 timer om ugen på kommunalpolitik, når en familie skal gøre karriere og have små børn samtidig. Det hænger ikke sammen, og jeg har kunnet mærke det længe på Daniel, siger Jens Ive, der håber, at

Daniel E. Hansen en dag vender tilbage til kommunalpolitik.

- Daniel er en politiker, der har sat tydelige aftryk, og som er en helt igennem dygtig og ordentlig person, som jeg rigtig gerne ser en dag vende tilbage til kommunalpolitik, for der er brug for personer som ham, siger Jens Ive.

Erik Mollerup har som 1. viceborgmester været Jens Ives højre hånd, og borgmesteren kalder Erik Mollerup for en »meget ordentlig politiker«.

- Han er meget grundig og meget vidende, og han har altid været en stor støtte for mig også i vores budgetforhandlinger. Han har formået at sætte stor fokus på vores bycentre og på at få sat fokus på livet i byerne, siger Jens Ive og tilføjer:

- Men Erik er også et menneske, der brænder rigtig meget for NGO-arbejde, og nu har han i 24 år været i gang med kommunalpolitik, så nu tror jeg, at Erik også gerne vil bruge nogle energiske år på nogle andre vinkler.