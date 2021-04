Mange pendlere har over årene givet op på Kystbanen og sat sig ind i bilen i stedet.Men borgmester Jens Ive håber på, at den ambitiøse udmelding omkring fremtidens togdrift i Hovedstadsområdet vil ændre på det billede. Arkivfoto

Borgmester håber på metrodrift på Kystbanen

I regeringens udspil til en ny infrastrukturplan hæfter Rudersdals borgmester Jens Ive sig særligt ved ambitionerne for en hurtigere og bedre togdrift og udsigterne til mere støjbekæmpelse langs Helsingørmotorvejen

Rudersdal - 14. april 2021 kl. 11:44 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

I sidste uge præsenterede regeringen et udspil til en ny infrastrukturplan gældende frem til 2035 med et budget på over 160 milliarder.

Investeringerne i Hovedstadsområdet handler især om en udvidelse af Hillerødmotorvejen og bedre offentlig transport.

Især udspillet om en forbedring af den offentlige transport hilser Rudersdals borgmester Jens Ive (V) velkommen.

Regeringen har en vision om at skabe et metropolnetværk, som det kendes fra andre europæiske storbyer. En udbygning af S-banen og den næste generation af S-tog betyder, at der kan komme flere afgange hen over døgnet, så S-banen i fremtiden bliver mere uafhængig af køreplaner, sådan som det i dag kendes fra metroen.

Mens pendlerne på linje A kan se frem til flere afgange og hurtigere rejsetid, så er der også håb for Kystbanens passagerer.

For en del af udspillet handler også om at se på perspektiverne i, at den kommende metrodrift på S-banen også omfatter Kystbanen.

"Det er virkelig spændende, og vi står alligevel foran udskiftning af Kystbanens materiel og signalsystem. Hvis vi kan få syv-minutters drift på Kystbanen, så kan vi få hægtet hele Nordsjællands rigtig godt sammen," siger Jens Ive.

"Der er også lagt op til at styrke s-bus-nettet, og det er der behov for på strækningen Nørreport, DTU, Nærum og DTU Scion, hvor der lige nu slet ikke er kapacitet nok," siger Jens Ive.

Støjbekæmpelse I kommunerne langs Helsingørmotorvejen er støj en anden af de helt store bekymringer, og socialdemokrat og formand for Folketingets trafikudvalg, Jeppe Bruus, glæder sig over, at støjproblematikken fylder meget i det nye udspil.

Fakta REGERINGEN FORESLÅR

blandt andet:



En pulje til støjskærme i særligt støjbelastede boligområder.

En pulje til implementering af et nyt princip for støjbekæmpelse med fokus på afledte effekter i nærområderne.

Støj-stærekasser på bynære motorveje.

Udvikling og afprøvning af nye virkemidler på støjområdet, herunder samarbejdsprojekter med kommunerne.

Metrodrift på S-togs linjerne fra slut 2020.

Hastighedsopgradering på S-banen. blandt andet: "Helt overordnet set er støjbekæmpelse et af de helt centrale pejlemærker, og der er samlet set afsat 3 milliarder til området. Det er 1 milliard mere end det hidtidige udspil. Det er også tænkt ind i nye projekter, både når man bygger nyt eller når man udvider eksisterende vej," siger Jeppe Bruus med henvisning til det såkaldte støjtillægsprincip, hvor borgere skal kompenseres for afledte støjkonsekvenser af anlægsprojekter.

De tre milliarder kan ifølge Jeppe Bruus blandt andet bruges til en mere klimavenlig og støjsvag asfalt, støjværn på strækninger der mangler eller udskiftning af utidssvarende støjværn.

Kommunerne nord for København kan på lige fod med landets øvrige kommuner desuden søge om støtte fra landsdækkende puljer til blandt andet udvikling af cykelinfrastruktur og støjbekæmpelse.

Jens Ive håber på, at det nu endelig bliver Ubberød-Brådebæks tur.

"Støjbelastningen er ekstremt høj i det område, og Vejdirektoratet har været opmærksom på det siden 2009. Så nu må det været tid til, at borgerne her får en langt bedre støjafskærmning," siger Jens Ive, der dernæst håber på, at Gl. Holte og Nærum står for tur.

"Men det er dejligt med en ambitiøs infrastrukturplan med mere fokus på Nordsjælland end der plejer at være," siger Jens Ive.