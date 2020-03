Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), er frustreret over, at der ikke bliver coronatestet flere personer i social- og sundhedssektoren, fordi den mindste forkølelse i øjeblikket betyder, at de ikke kan arbejde i en branche, som i forvejen er presset. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgmester frustreret over manglende coronatest hos sundhedspersonale

Rudersdal - 25. marts 2020

Rudersdals borgmester Jens Ive (V) er frustreret over, at man ikke prioriterer at få coronatestet flere medarbejdere i social- og sundhedssektoren, hvor den mindste forkølelse for tiden betyder fravær i en allerede presset sektor.

Sygdom blandt medarbejderne i sektoren er en af grundene til, at kommunen nu opretter et corona-beredskab, fordi den mindste sygdom blandt personalet ifølge Jens Ive betyder, at de skal blive væk fra arbejde.

Derfor mener borgmesteren også, at det er på tide, at processen med at få flere testet for corona bliver speedet op, hvilket sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har meldt ud vil ske - det er dog endnu ikke sket i praksis.

- Vi er bekymrede for sygdom hos medarbejderne i social- og sundhedssektoren, fordi henvisningerne nu er, at har man nærmest den mindste forkølelse, skal man blive hjemme, siger Jens Ive og fortsætter:

- Og vi kan ikke få medarbejderne testet, for selvom regeringen siger, at de vil teste, så sker der ingenting. Det er desværre sandheden, og det vil sige, at vi har relativ høj sygdomsfravær i øjeblikket, siger Jens Ive.

Jens Ive understreger, at sygefraværet er helt legitimt, fordi medarbejderne blot følger retningslinjerne.

- Men hvis bare vi kunne teste dem, kunne vi sige, at det kun er en almindelig forkølelse, og så kan man måske godt komme på arbejde, siger Jens Ive, der tilføjer:

- Vi - borgmestrene - og statsministeren og sundhedsministeren havde telefonmøde sidste fredag, hvor vi gjorde det meget tydeligt, at det er et kæmpe problem for os, men der sker ikke noget.

Jens Ive er frustreret over situationen, og han håber, at der snart bliver sat handling bag ordene om, at flere skal testes.

- Vores opfordring er, at det ikke bare bliver ved ordene om at teste mere. For det hjælper jo ikke vores situation og vores medarbejdere - eller andre sundhedsmedarbejdere for den sags skyld - at man stiller sig op og siger, at man vil øge testhastigheden, når man rent faktisk intet gør. Der er ikke blevet ændret et komma i anvisningerne, og det er frustrerende, siger Jens Ive.

Borgmesteren tilføjer, at mange medarbejdere også føler frustration, fordi de bliver tvunget væk fra arbejde i en situation, hvor deres kolleger har brug for hjælp, og hvor de måske ikke er så syge, at de ikke kan arbejde.

- Det frustrerer selvfølgelig også medarbejderne, når de sidder derhjemme og ser i fjernsynet, at nu sætter vi gang i testene, som Magnus Heunicke selv sagde, og så sker der ikke noget som helst. Så skal man lade være med at stå og sige, at man sætter det i gang, hvis ikke man gør det, siger Jens Ive, der slutter:

- Der er noget, der tyder på, at den statslige koordinering ikke har virket, for både universiteterne og en række private laboratorier byder ind og siger, at de har været der hele tiden og kan hjælpe med at teste. Det tyder desværre på, at det går galt, når staten skal trække i det praktiske arbejdstøj.