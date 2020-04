Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), er frustreret over, at regeringen vil starte den langsomme genåbning af samfundet allerede på onsdag. Borgmesteren mener ikke, at der er nok tid til at blive klar, ligesom han efterlyser konkrete vejledninger til, hvordan det skal foregå. Foto: Joram G. Menzer

Borgmester frustreret over genåbning: Vi mangler vejledning

Rudersdal - 08. april 2020 kl. 09:28 Af Joram G. Menzer

Der er frustration at spore hos Rudersdals borgmester Jens Ive (V) over den måde, hvorpå regeringen har besluttet den langsomme genåbning af samfundet efter påske.

Jens Ive siger blandt andet, at kommunernes anbefaling var, at man fik ugen efter påske til at gøre klar til at genåbne blandt andet institutioner og skoler.

- Vi kan ikke nå at være klar til på onsdag, og vi havde også meldt ud til regeringen, at hvis vi skulle genåbne, ville vi gerne have de fire dage efter påske til at gøre det i, siger Jens Ive, der sidder i Kommunernes Landsforenings (KL) bestyrelse.

- Det var meget mærkeligt at opleve det, der skete mandag aften, fordi det skete i direkte modstrid med den rådgivning, der har været fra blandt andre Skolelederforeningen. Men det er altså det politiske valg, man har truffet, siger Jens Ive.

Det stod således klart ved statsministerens pressemøde mandag, at der ikke var blevet lyttet til anbefalingen om at vente til den 20. marts, da vuggestuer og 0.-5.-klasserne på landets skoler skal forsøge at vende tilbage til deres hverdag allerede fra onsdag den 15. marts.

Jens Ive undrer sig over, at kommunerne ikke har fået mere konkret information om, hvordan de skal håndtere genåbningen.

- Vi har ikke fået nogen rådgivning fra sundhedsmyndighederne, så vi må agere ud fra almindelig sund fornuft, siger Jens Ive, der mener, at det især er i daginstitutionerne, man står med langt flere spørgsmål end svar.

- Hvor mange skal være ude, og hvor mange skal være inde? Hvad gør vi omkring frokostordninger? Hvad forstår man ved hyppig rengøring? Der må jo være nogle sundhedsmyndigheder, der har et synspunkt. Det er frustrerende, at det er så upræcist, lyder det fra borgmesteren.

Jens Ives vurdering er, at man tidligst fra mandag den 20. marts begynder at se noget, der minder om en hverdag.

- Vi kan ikke åbne i fuldt omfang allerede fra på onsdag, for vi har medarbejdere, som er sendt på ferie og medarbejdere, der er sendt over i andre områder, siger Jens Ive og supplerer:

- Vi kan jo ikke bede medarbejderne om at skulle sidde hele påsken og ringe rundt til hinanden for at lave planlægning og undervisningsforberedelse, så de kan være i gang på onsdag. Det går bare ikke. Det er ikke ordentligt. Vi må komme i gang så hurtigt, som vi kan men i god ro og orden.

Borgmesteren tilføjer, at han godt kan forstå, hvorfor man starter med at genåbne samfundet for dets mindste borgere.

- Børn er øjensynligt meget stærke i den her sammenhæng - hvilket de jo ofte er- så jeg kan godt forstå, at man starter der. Men det havde klædt myndighederne at komme med lidt mere substans, når man nu vælger ikke at følge de anbefalinger, der er kommet fra forskellige organisationer om ikke at åbne lige efter påske, siger Jens Ive, der ironisk slutter:

- Så det råd har de ikke fulgt, men til gengæld har de så heller ikke givet os den vejledning, som vi efterspørger.