Borgmester Jens Ive (V), der selv i videst mulige omfang arbejder hjemmefra, opfordrer til, at forældre beholder deres børn hjemme fra dagtilbuddene, hvis de kan - eller at bedsteforældre giver en hånd med. Onsdag passede han og hans hjemmearbejdende hustru, Merete, således deres barnebarn. Borgmesteren forventer i øvrigt yderligere restriktioner i institutionernes hverdag. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester forudser nye restriktioner for institutionerne

Der er sandsynligvis nye restriktioner på vej på institutionsområdet, siger Rudersdal Kommunes borgmester Jens Ive (V), der også opfordrer forældre til i at beholde deres børn hjemme i det omfang det kan lade sig gøre.

Rudersdal - 06. januar 2021

Ifølge Rudersdal Kommunes borgmester, Jens Ive (V), vil der indenfor de kommende par dage sandsynligvis blive indført yderligere restriktioner på dagtilbudsområdet.

- Konkret skal vi afvente de såkaldte sektorvejledninger, som vi forventer at have i løbet af en til to dage, med - hvad vi forventer - bliver yderligere restriktioner og yderligere indgreb i institutionernes hverdag, siger Jens Ive.

Borgmesteren ved dog ikke, hvad de potentielle restriktioner kommer til at omfatte.

- Men det kan være, at der bliver tale om at opdele børnene i mindre grupper, og for at kunne gøre det, bliver vi nok nødt til at indskrænke åbningstiderne, som vi eksempelvis så i løbet af sidste år, hvor der var åbnet mellem 8-15. Men vi må se, hvilke løsninger og hvilke krav, der kommer til at tegne sig i løbet af de næste par døgn, siger Jens Ive.

Hold børnene hjemme Derudover gentager Jens Ive en opfordring, som har lydt fra både pædagogernes fagforening, BUPL, og seneste regeringen, om at forældre, der kan, beholder deres børn hjemme. Indtil videre har regeringen dog fortsat besluttet at holde daginstitutionerne åbne.

- Vi vil også gerne opfordre til, at har man overhovedet mulighed for at passe sine børn eller børnebørn derhjemme, så gør det, for så kan man være med til at tage presset af medarbejderne i institutionerne, siger Jens Ive.

Borgmesteren tilføjer, at både han og hans kone, Merete, onsdag agerede daginstitution, da de havde besøg af deres barnebarn. Ifølge Jens Ive er der i disse dage mange børn i Rudersdals institutioner.

- Vi kan se, at vi har et meget, meget højt fremmødetal, som er langt højere end i foråret, hvor vi kom med den samme opfordring. Børnene har selvfølgelig også et behov for at se hinanden efter en lang juleferie, men jeg vil stadig gerne opfordre til, at man tænker over, om man kan holde sine børn hjemme, siger Jens Ive.

Få smittede i dagtilbud Jens Ive understreger, at han på nuværende tidspunkt bakker op om fortsat at holde dagtilbuddene åbne i videst mulige omfang.

- Vi må konstatere, at det område med den laveste smittespredning fra marts og indtil nu helt ubetinget er dagtilbudsområdet, så der er god fornuft i at prøve at holde dagtilbud i gang. Vi har utrolig få smittede børn, og vi har relativt få smittede medarbejdere, og det skal vi selvfølgelig opretholde, hvilket blandt andet vil sige, at forældre stadig ikke skal ind i daginstitutionerne, siger Jens Ive.