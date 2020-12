Rudersdal borgmester, Jens Ive (V), er ikke i tvivl om, at det er den rette beslutning at lukke kommunen ned. »Det er nødvendigt«, lyder det fra borgmesteren om nedlukningen, der blandt andet betyder, at skolelever fra 5. klasse og op skal fjernundervises, ligesom barer, restauranter og caféer skal lukke helt ned.

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester er tilfreds med corona-nedlukning: Det var på høje tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester er tilfreds med corona-nedlukning: Det var på høje tid

Rudersdal - 07. december 2020 kl. 14:57 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Ligesom 37 andre kommuner bliver også Rudersdal ramt af de nye nedlukninger, som myndighederne mandag præsenterede. Rudersdal Kommune er nemlig en af de kommuner, hvor smittetallet ifølge myndighederne er for højt og stiger for hurtigt.

Ligesom i de andre berørte kommuner betyder nedlukningen, som træder i kraft i morgen, blandt andet, at skoleelever fra femte klasse og opefter hjemsendes. Det gælder også eleverne på gymnasier og ungdomsuddannelser. De ramte elever vil blive fjernundervist.

Desuden skal barer, restauranter og caféer holde lukket, ligesom kulturinstitutioner såsom biografer, koncertsteder og lignende også lukkes ned.

Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), modtager nedlukningen med forståelse.

- Det er grundlæggende voldsomme restriktioner, men jeg synes faktisk også, at det er nødvendigt, siger Jens Ive.

Borgmesteren mener især, at nedlukningen giver mening i forhold til at holde smitten fra døren det steder, hvor der bor sårbare borgere.

- Vi er selvfølgelig nervøse over at få smitten ind på vores plejehjem og bo-tilbud, hvor vi har de sårbare borgere. Og det er jo klart, at jo højere smittetrykket generelt er i kommunen, jo større er den risiko. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi bremser op nu, for ellers kan det gå hen og gå helt galt over julen, siger Jens Ive, der desuden påpeger, at smitten nu findes bredt i samfundet.

- Jeg synes faktisk, at det var på høje tid, at vi gjorde noget, for alle kan jo se, at vi har haft en voldsom smittestigning. Vi har set den senere tid, at vi ikke kun kan bebrejde ungdommen. Den højeste smittegruppe vi har i Rudersdal er i alderen 40-59 år, og den næststørste er 0-19, så det er to grupper, der i fællesskab presser smittetrykket op, og dermed må vi også sige, at smitten er bredt ude hos alle borgere, siger Jens Ive.

Med den forestående jul in mente nævner borgmesteren desuden bekymring for, at smitten kan komme endnu bredere ud grundet diverse sammenkomster.

- Vi ser jo frem til en jul med julesammenkomster på tværs af mange kommuner, og hvor man mødes med familiemedlemmer, man normalt ikke ser, og så risikerer vi en smittespredning i nye retninger, og derfor synes jeg, at det er relevant at få lukket ned nu, siger Jens Ive.

Borgmesteren forudser, at nedlukningen i denne omgang kommer til at forløbe mere glat end den gjorde i foråret.

Både fordi man på skoleområdet stod overfor en kommende juleferie, men også fordi man nu har nogle erfaring, man kan trække på fra forårets nedlukning.

- Der er ingen tvivl om, at de erfaringer vi fik i foråret, gør det meget nemmere for vores medarbejdere at agerer, siger Jens Ive.