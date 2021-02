Den ny politireform giver kommunerne lov at oprette egne vagtværn. Modsat flere naboborgmestre, mener Jens Ive (V) ikke, at det er en farbar vej. Arkivfoto

Borgmester er skeptisk over for kommunale vagtværn

"Det giver ingen mening at diskutere kommunale vagtværn, hvis ikke de må anvende magt," siger borgmester i Rudersdal Jens Ive (V), der hellere så, at man styrkede politiet

Rudersdal - 17. februar 2021

I politireformen fra december 2020 har kommunerne fået lov til at oprette deres eget vagtværn, der kan holde ro og orden udvalgte steder i kommunen.

Det står endnu ikke klart, om kommunernes vagter får lov til at udskrive bøder og køre med udrykning.

Men inden sommerferien vil justitsministeren sammen med de andre partier i forligskredsen lægge sig fast på, hvilke konkrete magtbeføjelser vagtværnene vil få.

I Gentofte Kommune, der har været meget plaget af indbrud, har man længe ønsket at oprette et kommunalt vægterkorps. Også Greve er klar til at bruge ordningen med et privat vagtværn til skabe mere tryghed på stationerne.

Rudersdal Kommune er blandt de kommuner i landet med det højeste antal indbrud pr. indbygger. Samtidig er der lige nu en del diskussion om grupper af unge, der skaber utryghed flere steder i Rudersdal Kommune.

En anledning til at spørge borgmester Jens Ive, hvad han mener om udspillet, og om Rudersdal Kommune kunne finde på, at benytte sig af muligheden for at oprette et kommunalt vagtværn.

"Jeg synes i høj grad det afhænger af, hvilke beføjelser et kommunalt vagtværn får. Fx kan kommunale p-vagter allerede i dag uddele bøder, og vi gør også allerede i dag brug af private vagter," siger borgmesteren og fortsætter:

"Det afgørende er dog, at politiet alene har "volds-monopolet", altså at de kan tilbageholde en person, om nødvendigt ved anvendelse af vold. Ligesom de kan anvende både knipler og peberspray, både i selvforsvar men også for at pacificere en person med henblik på tilbageholdelse. Hvis ikke kommunale vagtværn får politilignende beføjelser, så nytter det i mine øjne intet at have den drøftelse," siger Jens Ive.

Private vagter Han sammenligner det med de private vagtselskaber.

"Private alarmselskaber når heller ikke frem på 30 sekunder. Og hvis de gør, så er det med risikoen for at blive stukket ned, og fastholder de tyven med magt, så risikerer de at få en dom for vold. Grundlæggende kan en vagt jo ikke forsvare sig på samme måde som politiet," siger Jens Ive.

Han fortæller, at Rudersdal Kommune tidligere har gjort sig erfaringer med at hyre private vagtværn.

"Da vi for et par år siden havde nogle problemer med uro på et værested for unge spurgte vi et privat vagtselskab, om de ville påtage sig den opgave. Det ville de godt, men så skulle de være fire vagter på job samtidig. For de løber en risiko, som ikke er fair," siger Jens Ive.

Hvis man virkelig vil prioritere indsatsen, så mener han, at man kan søge inspiration i Sydeuropa, hvor man har det nationale politi og nærpolitiet, hvor sidstnævnte tager sig af mindre forseelser som butikstyverier, og ulovligt parkerede biler og andre hverdagsproblematikker. Betjente som kender området og de mennesker, der bor der rigtig godt, men som samtidig har en formel uddannelse og beføjelserne til at anvende magt.

"Men det er jo også et ressourcespørgsmål. Det er meget fint, at man nu kaster flere penge efter nærpolitistationer, men man glemmer, at politiet for år tilbage blev skåret voldsomt ned samtidig med, at de fik masser af nye opgaver med bevogtning både i forbindelse med grænsen og terrorbekæmpelse."

Helt klar rollefordeling Han kan sagtens forstå, at borgerne er frustrerede over indbrud eller uro i gadebilledet. Men han mener også at rollefordelingen er helt klar, når det handler om at håndtere problemerne.

Kommunen står for den forebyggende indsats mod kriminalitet og reelle lovovertrædelser er det politiets opgave.

I nabokommunen mener Lyngby-Taarbæks borgmester Sofia Osmani(K) principielt også, at borgernes tryghed er en politopgave.

"Jeg havde hellere set, at politiet fik de nødvendige ressourcer, end at kommunerne får mulighed for at lave egne vagtværn. Men når tingene er som de er, ja så er det bestemt en mulighed vi skal kigge på. Tryghed er helt afgørende, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange borgere, der vil sætte pris på en øget indsats overfor indbrud og anden utryghedsskabende adfærd," siger Sofia Osmani.