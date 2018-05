Borgmester Jens Ive (V) (midtfor) overtager posten som formand for bestyrelsen på Nærum Gymnasium fra forhenværende borgmester Erik Fabrin (V), der har haft posten siden 2007. Her ses Jens Ive sammen med rektor på Nærum Gymnasium Niels Hjølund Pedersen (t.v.) og rektor på Birkerød Gymnasium Anders Kloppenborg (t.h.) i anledning af sidstnævnte gymnasiums 150-års jubilæumsfest for en måned siden. Foto: Kim Rasmussen

Borgmester er ny formand for gymnasiums bestyrelse

Rudersdal - 12. maj 2018 kl. 07:25 Af Anna Törnqvist Jensen og Joram G. Menzer

Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), er blevet valgt som ny formand for Nærum Gymnasiums (NAG) bestyrelse, oplyser NAG i en pressemeddelelse. Jens Ive erstatter forhenværende borgmester Erik Fabrin (V), som fratræder efter at have været formand siden 2007.

Bestyrelsen for Nærum Gymnasium har det overordnede ansvar for gymnasiets pædagogiske og organisatoriske udvikling, mens rektor Niels Hjølund Pedersen og uddannelseschefer varetager den daglige ledelse og drift. Bestyrelsen sammensættes derfor med henblik på en lokal forankring inden for administration, erhverv, uddannelse og kultur samt repræsentation af ansatte og elever.

- Det er en opgave, som jeg er glad for, fordi min familie har gjort flittig brug af gymnasiet. NAG har naturligt en særlig plads hos mig, og jeg fulgte i sin tid gymnasiets tilblivelse tæt, deltog i indvielsen og har siden fulgt gymnasiets flotte udvikling. Jeg synes, at vores ungdomsuddannelser fortjener den allerstørste opmærksomhed, og kan jeg gøre noget for det, gør jeg det rigtig gerne, siger Jens Ive i Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Skulle man nu sidde på kommunens andet gymnasium, Birkerød Gymnasium (BG), og være nervøs for, at borgmesterens post som bestyrelsesformand hos konkurrenten vil give dem en fordel hos kommunen, kan Jens Ive mane til besindighed.

- Vi har tre gymnasier, som vores unge primært benytter sig af - Virum, Nærum og Birkerød - og jeg har også et tæt samarbejde med Anders Kloppenborg (rektor på Birkerød Gymnasium, red.). Jeg har stor respekt for alle gymnasierne, og jeg og kommunen har et rigtig godt og meget konstruktivt samarbejde med både NAG og BG, siger Jens Ive.

Ifølge chefforsker på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) Roger Buch er der i udgangspunktet ikke noget odiøst i, at borgmesteren indtager posten som bestyrelsesformand, omend det kræver et fokus på, at der ikke opstår interessekonflikter.

- I udgangspunktet er der ikke noget problematisk i det. Men der kan opstå nogle interessekonflikter, hvis nu gymnasiet eksempelvis skal købe en byggegrund af kommunen. Det er et punkt som en borgmester må være opmærksom på, siger Roger Buch.

Jens Ive er enig i den udlægning.

- Interessekonflikter kan jo opstå ved enhver bestyrelsespost. Man skal passe meget på med, hvornår man er inhabil, og det er jeg fuldt opmærksom på. Inhabilitet kan altid opstå, og så må man sørge for at få trukket sig ud af en given sag, siger Jens Ive.

Bestyrelsen for Nærum Gymnasium består udover borgmester Jens Ive af Pernille Lind Olsen, salgsdirektør hos Hempel A/S, Michael Pedersen, professor ved DTU, Jane Sandberg, direktør for Enigma, museum for Post, Tele og Kommunikation samt Claus Bentzen og Dres Poulsen, begge undervisere ved Nærum Gymnasium. Bestyrelsen har også to elevrepræsentanter, herunder elevrådsformanden, som udskiftes løbende.

