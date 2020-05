Rudersdals borgmester, Jens Ive (V) (t.h.), der her ses med forhenværende kommunaldirektør Bjarne Pedersen ved sin side, kalder sig selv en lettet mand. Forklaringen skal findes i den udligningsreform, som regeringen har indgået med Venstre, Det Radikale Venstre, SF og Alternativet. Reformen betyder en ekstraregning til Rudersdal på 115 millioner kroner, hvilket er et stykke fra de 200 millioner, der tidligere var lagt op til. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester er lettet over ekstraregning men har ingen ros til regeringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester er lettet over ekstraregning men har ingen ros til regeringen

Rudersdal - 06. maj 2020 kl. 12:38 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer næppe som den store overraskelse, at Rudersdal Kommune stadig er blandt de kommuner, der kommer til at betale mest i udligningsordningen.

Det står klart efter, at S-regeringen tirsdag er blevet enig med Venstre, Det Radikale Venstre, SF og Alternativet om en udligningsreform.

Reformen betyder, at Rudersdal Kommune skal betale 115,3 millioner kroner mere i udligning end i dag, men da regeringen i starten af året kom med et udspil til reformen, var der lagt op til en ekstraregning på over 200 millioner kroner.

Derfor er Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), også lettet over den endelig reform.

- Jeg er jo en lettet mand på mine borgers vegne. Jeg har gået siden januar og frygtet det værste med det udspil, der lå på bordet fra regeringens side, så jeg er selvfølgelig lettet over, hvor aftalen lander, siger Jens Ive.

Ifølge borgmesteren var der med regeringens første udspil lagt op til en ekstra skatteregning på omkring 350 millioner kroner. Med den nye aftale er det tal ifølge Jens Ive under en tredjedel.

- Det synes jeg er væsentligt for borgerne, siger Jens Ive.

Der er dog ikke nogen tvivl om, at ekstraregningen til udligningen ender hos borgerne i Rudersdal i form af en skattestigning.

- Vi vil ikke reducere på vores serviceniveau, så når der kommer en regning udefra, så må vi desværre også sige, at den regning bliver borgernes. Vi er en meget effektiv og veldrevet kommune, så der er ikke rigtigt mere at hente rundt omkring i hjørnerne. Vi vil beskytte vores velfærd, så den regning, der kommer fra Christiansborg, kommer til at ligge på borgernes bord, siger Jens Ive.

Rudersdal Kommune skal ifølge den nye reform af med 2032 kroner ekstra per borger om året, og kommunen er dermed kun overgået af Gentofte, som skal af med 2191 kroner ekstra per borger om året.

Forhandlingerne om udligningsreformen har været præget af et uskønt forløb, og regeringen har været bredt kritiseret for sin måde at gribe forhandlingerne an på.

Jens Ive har været blandt de kritiske røster, men han har samtidig flere gange opfordret sit parti til at bide sig fast i forhandlingsbordet - selvom der undervejs har været knaster af en sådan karakter, at der ifølge borgmesteren har været rigelige lejligheder til at forlade forhandlingsbordet.

- Der var ikke andre borgerlige partier end Venstre til at skærme Danmark fra en rød reform, så det var vigtigt, at man ikke undervejs lod sig provokere til at forlade forhandlingerne. Vi er kommet tættere på at få en reform, der nærmer sig et Danmark i balance, fordi Venstre bed sig fast i bordkanten, siger Jens Ive, der dog stadig ikke har rosende ord om forløbet.

- Det har været meget triste forhandlinger med - skal vi sige - bump på vejen i den måde man har forhandlet på, hvor man blandt andet har tilbageholdt oplysninger. Så der er ingen ros overhovedet fra min side til regeringen, siger Jens Ive.

Han fortsætter: - Forhandlingerne har i sit udgangspunkt været rigtig dårligt håndteret. Når det så er sagt, må man også erkende, at da realiteterne ramte regeringen, så synes jeg, at det er rigtig godt, at det er de to store kommune-partier - Socialdemokratiet og Venstre - der står sammen, siger Jens Ive.