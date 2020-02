En intern mail i Socialdemokratiet har vist, at partiet planlagde et angreb på Venstre. Det forarger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, som sidder i forhandlinger med regeringen om en udligningsreform. Til trods for mailen håber Rudersdals Venstre-borgmester, Jens Ive, at hans parti vil »bide sig fast i forhandlingsbordet«. Foto: Kim Rasmussen

Borgmester efter planlagt S-angreb: Ville klæde statsministeren med undskyldning

Den interne e-mail er ved et uheld er sendt til Jyllands-Posten og viser, at Socialdemokratiet under forhandlingerne har planlagt et »angreb på Venstre«, skriver dr.dk.

Venstre-borgmester i Rudersdal Kommune Jens Ive opfordrer sit parti til at bide sig fast i forhandlingsbordet, selvom en intern e-mail i Socialdemokratiet har skabt et forhandlingsklima på nulpunktet mellem de to partier.

