Borgmester efter kritik af akutboliger: Vi arbejder på en løsning

Rudersdal - 31. maj 2020 kl. 05:03 Af Joram G. Menzer

Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), oplyser, at kommunen arbejder på at finde en løsning på dyr og miljøbelastende opvarmning i akutboligerne på Teglværksvej i Birkerød, som det radikale kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Netteberg har rettet en kritik af.

- Som Jacob Netteberg ved, er vi i gang med at undersøge, hvad vi kan gøre ved problemet og stadig holde prisen på lejemålet nede, siger Jens Ive.

Den løsning, der konkret undersøges, er ifølge Jens Ive at installere varmepumper, og løsningen skal ifølge borgmesteren findes i løbet af i år.

- Varmepumper er også eldrevne men har en overkommelig pris at installere og giver et lavere elforbrug, siger Jens Ive.

Han understreger samtidig, at netop fordi der er tale om akutboliger, er det et mål at holde huslejen i bund.

- Det er vigtigt at huske, at det her er akutboliger, som primært har et midlertidigt formål, så derfor er det en særlig prioritering at holde huslejen ned, siger Jens Ive, der supplerer:

- Vi har mange forskellige typer boliger, og vi kan sagtens anvise almene og energirigtige boliger med et lavt varmeforbrug, men så er huslejen jo også en helt anden.

Jens Ive mener desuden, at de radikale må kigge indad, når det drejer sig om kommunens akutboligliste.

- Årsagen til at der er et pres på vores akutboliglister, er, at vi har måttet modtage et større antal flygtninge, som jo netop Jacob Netteberg meget gerne vil have, at vi prioriterer i boligopgaven. Og der må vi jo sige, at de flygtningeindkvarteringer, som prioriteres af Jacob og de radikale, forskyder i forhold til vores egne borgere, siger Jens Ive og uddyber:

- Det er jo klart, at når vi skal indlogere 400 flygtninge over en årrække, så har det noget at sige i det samlede billede, og det synes jeg også, at de radikale bør vedkende sig, er en del af problemet.

Jacob Netteberg har desuden kritiseret boligen på Teglværksvej for at have dårlig isolering, hvilket han finder i modstrid med kommunens ambition om at arbejde med FN's verdensmål, som blandt andet handler om klimaindsats og bæredygtig energi.

Den kritik mener Jens Ive, at Jacob Netteberg med fordel kan rette mod partikollegaen Court Møller, som er formand for Miljø- og Teknikudvalget.

- Jeg tænker, at det er mest nærliggende, at Jacob Netteberg går til sin partikollega Court Møller og drøfter det med ham. Men jeg er meget åben for dialog, for det kan jo også være et budgetspørgsmål, hvis man ønsker at omprioritere fra andre områder. Man kan jo flytte renoveringskroner fra andre områder til det her formål, så den dialog tager jeg gerne, siger Jens Ive, der slutter:

- Jacob Netteberg og de radikale står selv bag det budget, der er gældende for Rudersdal Kommune, og derfor har Jacob også været med til at beslutte, at der ikke var afsat penge til at gøre noget ved det byggeri, og det har han jo selv stemt for.