Borgmester efter beskyldninger: Det er politisk spin

I forbindelse med borgmester Jens Ives (V) udtalelser om, at udligningen alligevel ikke kommer til at koste Rudersdals borgere penge, har de konservative beskyldt ham for kreativ talgymnastik. Den kritik afviser borgmesteren, der kalder det for konservativt spin.

Rudersdal - 13. august 2020 kl. 19:41 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rudersdals Venstre-borgmester Jens Ive afviser beskyldninger fra de konservative om, at han udøver talgymnastik, når han udtaler, at udligningsreformen ikke kommer til at koste Rudersdals borgere penge.

- Summen af udligning og tilskud betyder, at Rudersdals borgere under et ikke får en ekstra regning, og det er det, jeg synes er det afgørende, siger Jens Ive, der fortsætter:

- Så kan det godt være, at vi får en regning på 115 millioner kroner på ét parameter, men så er der rigtig mange andre parametre, der trækker den anden vej.

Jens Ive mener, at de konservative ikke ser på helhedsbilledet af udligning og tilskud.

- Det hjælper ikke noget, at man kun kigger på ét aspekt. Man bliver nødt at tage det samlede regnestykke, for det er det, der betyder noget for Rudersdals borgere: Skal de have penge op af lommen, eller skal de ikke have penge op af lommen til udligning og tilskud? Og det skal de ikke, fastslår borgmesteren.

Han henviser til de kommunale budgetter, som er under udarbejdelse i øjeblikket, og hvor man inden den 20. august skal have meddelt Social- og Indenrigsministeriet om en eventuel skatteregulering.

- Tallene kan man tydeligt se i budgetterne, og jeg synes, at de taler et meget tydeligt sprog. Det er faktuelt korrekt, siger Jens Ive og fortsætter:

- Politisk kan jeg godt forstå, at de konservative har travlt med at forsøge på at retfærdiggøre sig. De meldte sig ud af kampen om en udligningsreform, som vi bedre kunne leve med, end det regeringsudspil, der lå. Så de overlod kampen til os andre, og det synes jeg faktisk, at vi er kommet rigtig fornuftigt ud af, og så må de konservative jo gå rundt og lave det politiske spin, de har lyst til. Jeg vil bare lade tallene tale for sig selv.

Aftalen om udligningsreformen giver kommuner, der taber på reformen, mulighed for at hæve skatten og selv beholde de ekstra skatteindtægter. Det får Jens Ive til at ytre et ord, man ellers oftest hører fra Enhedslistens side af byrådssalen i Holte: skattestigning.

- Jeg har altid sagt, at pengene har det bedst i borgernes lommer, og derfor har vi sat skatten ned, når vi ikke har brug for pengene. Men jeg har også altid sagt, at når vi får behovet, så vil jeg gerne regulere det. Og nu vi har et behov, som vi skal have dækket, siger Jens Ive, der påpeger, at der muligvis bliver tale om en overgangsperiode på en årrække, hvorefter man igen kan sænke skatten.

- Men vi har en helt unik mulighed for at få rettet helt op på nogle af de anlægs- og vedligeholdelsesudfordringer, som vi har på idrætsområdet og på børne- og skoleområdet, fordi pengene fra en skatteregulering bliver i kommunen, siger Jens Ive.