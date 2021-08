Borgmester Jens Ive (V) siger, at Rudersdal Kommunes juridiske rådgivere ikke umiddelbart er enige i Ankestyrelsens afgørelse i en sag mod Lions Park Birkerød. Foto: Fotograf Carsten Andersen

Borgmester efter Ankestyrelsens afgørelse: Vores rådgivere er ikke enige

Rudersdal Kommunes juridiske rådgivere er ikke umiddelbart enige i Ankestyrelsens afgørelse, som konkluder, at kommunen ikke havde instruktionsbeføjeæse over to bestyrelsesmedlemmer i Lions Park Birkerød. Borgmester Jens Ive (V) sår tvivl om, hvorvidt styrelsen har forstået omfanget af sagen, som han kalder »super kompliceret«.

Umiddelbart er Rudersdal Kommunes juridiske rådgivere ikke enige i afgørelsen fra Ankestyrelsen, som beskrevet i artiklen ovenfor. Det oplyser borgmester Jens Ive (V).

- Vi har ladet os rådgive af nogle af Danmarks bedste jurister på det offentlige område, og nu har vi selvfølgelig bedt om deres vurdering af afgørelsen, siger Jens Ive.

Han mener, at afgørelsen rummer flere fejl, som ifølge borgmesteren kan tyde på, at Ankestyrelsen ikke har forstået sagens fulde omfang.

- Jeg kan personligt blive lidt bekymret for, om Ankestyrelsen har været helt i dybden, så de har fået den korrekte sammenhæng. Det er en super kompliceret sag, hvor der faktisk er tale om to bestyrelser - en for den almene boligforening og en for Lions Park-driften - og hvis man læser afgørelsen, virker det som om, at man antager, at der kun er én bestyrelse, og det ville i givet fald være en fejl, siger Jens Ive og tilføjer:

- Det er det, vi skal have opklaret, og det er det vores jurister skal gå dybere ned i; foreligger der slet og ret en misforståelse hos styrelsen, for det kan jo ske i så kompliceret en sag.

Jens Ive påpeger i øvrigt, at der er tale om en foreløbig afgørelse, idet kommunen altså har haft to måneder fra afgørelsen den 22. juni til at vurdere og meddele, hvad afgørelsen giver anledning til fra kommunens side.

- Det er en foreløbig afgørelse, der er sendt til høring, og normalt er det sådan, at man af samme grund ikke offentliggøre sådan en sag, fordi man skal have en kvalificerende dialog. Ankestyrelsen er jo også opmærksom på, at det er hændt flere gange - særligt de senere år - at de er blevet nødt til at ændre deres afgørelser, siger Jens Ive og supplerer:

- Når der ligger en endelig afgørelse fra tilsynet, så retter vi selvfølgelig fuldt og helt ind.

Borgmesteren peger desuden på, at afgørelsen har to konklusioner.

- Afgørelsen konkluderer to ting, nemlig at der ikke er nogen tvivl om, at vi har instruktionsbeføjelse, når det gælder ting, som kommunen selv kunne have drevet. Så kan der være en drøftelse af Ankestyrelsens konklusion om, hvorvidt vi kunne have drevet ældreboliger eller udlejningsboliger. Det gør vi jo til hverdag, vi har faktisk flere hundrede af dem, så derfor undrer styrelsens konklusion af, at vi ikke må drive ældreboliger mig noget.