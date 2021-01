Se billedserie Borgmester i Rudersdal Kommune Jens Ive (V) kalder initiativet med et corona netværk af frivillige mentorer for en rigtig stærk og fornuftig idé. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester bakker op om frivilligt corona-netværk: En rigtig stærk idé

Rudersdal Kommunes borgmester, Jens Ive (V), er begejstret for det initiativ, som 64-årige Benny Würtz fra Birkerød har startet, hvor et frivilligt mentorkorps af tidligere corona-smittede kan tilbyde ny-smittede samtaler, så de ikke sidder alene med deres tanker i en svær tid.

Rudersdal - 20. januar 2021

Borgmester i Rudersdal Kommune Jens Ive (V) bakker op om Benny Würtz' initiativ om at starte et frivillig netværk, hvor borgere, der er ny-smittede med corona, kan få samtaler med en mentor, der også har været ramt.

- Jeg synes, at det er et rigtig godt initiativ, og det er en idé, som egentlig er meget logisk og rigtig stærk og fornuftig, siger Jens Ive.

Han fortsætter: - Jeg kan godt forstå, at Preben Etwil og frivillicentret har kastet sig ind i initiativet, for det er simpelthen et initiativ, der er med til at styrke hverdagen i vores velfærdssamfund, hvor borgere kontakter hinanden med henblik på at hjælpe hinanden.

Borgmesteren mener, at opgaven er velplaceret i frivilligt regi.

- Vi må nok sige, at i en så ekstraordinær situation, som den vi er i øjeblikket med covid-udfordringerne, hvor der fokuseres på at få folk ordentligt igennem og på at få folk til at overleve, synes jeg, at det er helt rigtigt, at et initiativ som det her er forankret i det frivillige, som jo hele vejen igennem corona-situationen har spillet en væsentlig rolle, siger Jens Ive.

Borgmesteren mener desuden, at det ville være blevet alt for administrativt tungt, hvis initiativet var blevet placeret i kommunalt regi.

- Som kommune kan vi være med til at give frivilligheden gode vilkår, og jeg synes, at det er vigtigt, at vi eksempelvis ikke går ind og prioriterer mellem de frivillige projekter. Vi skal til gengæld sørge for, at vi har et stærkt frivilligcenter, som kan understøtte det arbejde, for hvis en kommune kommer for tæt på det frivillige, dør frivilligheden. Det trives bedre, hvis kommunen har et armslængdeprincip, så frivilligheden kan få lov til at blomstre, siger Jens Ive.