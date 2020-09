Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), afviser, at kommunen skulle have ageret i strid med forvaltningsloven, som Birgitte Ehrhardt ellers har klaget over efter, at kommunen hævede priserne på gravsteder i 2017 uden at informere skødeholderne direkte. Pressefoto Foto: www.lplusv.dk

Borgmester afviser klage over forvaltningssvigt

Rudersdal - 06. september 2020

Borgmester Jens Ive (V) bekræfter, at kommunen har modtaget en klage fra Birgitte Ehrhardt angående ændringerne i kommunens kirkegårdstakster.

Han afviser dog, at kommunen har ageret i strid med forvaltningsloven, som Birgitte Ehrhardt blandt andet klager over.

- Der blev informeret særdeles massivt om ændringerne på både det forvaltningsmæssige og det politiske niveau. Men det er da rigtigt, at hvis man har boet et andet sted i Danmark end Rudersdal, så kan det godt være, at man ikke har læst den information.

Den var jo rettet bredt mod Rudersdals borgere, og der var endda det, jeg vil kalde særdeles stor opmærksomhed, hvilket vi også kunne se, fordi langt hovedparten fornyede til den gamle pris, siger Jens Ive.

Jens Ive mener desuden, at det er retfærdigt, at det er brugerne selv, der betaler for driften af kirkegårdene. Især når de som Birgitte Ehrhardt ikke er bosat i Rudersdal Kommune.

Birgitte Ehrhardt bor i Værløse, men hun er vokset op i blandt andet Holte i farfarens hus. Den samme farfar, der i sin tid etablerede familiegravstedet.

- Det er en lidt speciel situation, fordi Birgitte Ehrhardt ikke er borger her i kommunen, og hun vil jo gerne have, at Rudersdals skatteborgere - om jeg så må sige - i højere grad skal finansiere hendes gravsted. Hun er utilfreds med, at man skal betale det, det koster at drive kirkegårdene, når man benytter sig af kirkegårdene, lyder det fra Jens Ive.

Rudersdal Kommune er en af blot 11 ud af landets 98 kommuner, der står for driften af kirkegårdene.

Formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune, Court Møller (R), har tidligere meldt ud, at det ville glæde ham, hvis kirken overtog kirkegårdene i Rudersdal, så de selv kunne fastsætte taksterne for begravelser og vedligeholdelse af gravsteder.

Et synspunkt Jens Ive deler. - Det ville selvfølgelig give mest mening, for det er jo det, der normalt gælder her i landet. Og så kan man jo selv diskutere, hvilket serviceniveau, man vil have, og hvilket tilskud kirkerne skal give, siger Jens Ive, der oplyser, at kirken indtil videre ikke har ønsket at overtage driften af kirkegårdene i kommunen.

- De synes, at vi gør det godt, og de vil ikke påtage sig den store administrative opgave, der jo ligger i at drive kirkegårdene. Og vi havde varslet, at hvis det faldt sådan ud, at kommunen skulle stå for driften, så ville det blive 100 procent brugerfinansieret, siger Jens Ive.

Han supplerer: - Det er jo klart, at når du trækker et meget, meget stort milliontilskud ud, som var skattefinansieret, og lader de penge gå til noget almindelig velfærd i daginstitutioner og skoler eller ældreområdet, så springer prisen jo op. Men stadigvæk er det jo sådan, at du som bruger betaler, hvad det koster, og det er vel i bund og grund fair.

Ifølge Jens Ive er Birgitte Ehrhardts familiegravsted »helt usædvanligt stort«, hvilket er årsagen til, at hun kan fremvise de høje priser.

- Det er jo ikke noget lille gravsted, så når hun kommer med sine astronomiske tal, er det jo ikke et udtryk for det, der er normalen. Det koster cirka 1500 kroner om året, hvis du vil kistebegraves på vores kirkegårde alt efter, hvilke ydelser du vil have inkluderet. Så vi taler bestemt om mådelige beløb, og derfor hører vi heller ikke noget om det her fra normale borgere, der ønsker at blive bisat med urne eller kistebegravet. Det er jo, fordi Birgitte Ehrhardt vil have et kæmpe familiegravsted fornyet, siger Jens Ive, der tilføjer:

- Når hun siger, at det koster en kvart million, så bliver folk selvfølgelig skræmte, men det er, fordi hun ikke fortæller sandheden om, hvad det her drejer sig om. Sandheden er, at hun har et af de vel allerstørste familiegravsteder, der eksisterer.