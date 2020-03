Rudersdals borgmester Jens Ive (V) oplyser, at der for tiden er omkring fire gange så mange, der melder sig ledige som normalt. Foto: Lars Sandager Ramlow

Borgmester: Vi ser fire gange så mange ledige som normalt

Rudersdal - 24. marts 2020 kl. 19:09 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange flere borgere end normalt melder sig i disse uger ledige i Rudersdal Kommune. Det oplyser borgmester Jens Ive (V).

- Som i resten af landet kan vi også i Rudersdal se en helt atypisk stigning i antallet af ledige, der nu melder sig til dagpenge, og det er selvfølgelig en af de helt store bekymringer for tiden, siger borgmester Jens Ive (V), der fortsætter:

- Der er cirka fire gange så mange, der melder sig ledige, som der burde være.

Stigningen i ledighed begyndte ifølge Jens Ive at accelerere i løbet af sidste uge.

Og den udvikling vil sandsynligvis fortsætte, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) mandag forlængede nedlukningen af Danmark frem til - indtil videre - mandag den 13. april.

- Helt overordnet må vi nok blot konstatere, at ledigheden kommer til at stige ganske markant i Danmark over de næste uger. Den umiddelbare bekymring er selvfølgelig for borgernes økonomi, og for hvad nedlukningen betyder for borgernes virksomheder, siger Jens Ive.

Borgmesteren understreger, at han overordnet set er enig i regeringens tiltag, og at inddæmningen af coronavirussen er højeste prioritet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at den nedlukning, der foretages, har en positiv effekt på COVID-udviklingen, men det har også en meget stor samfundsmæssig pris, som vi ikke kender omfanget af, og som vi ikke har mulighed for at estimere, siger Jens Ive, der tilføjer:

- Jeg synes, at regeringen griber det rigtigt an, og selvom der sikkert er sket fodfejl undervejs, bekymrer det mig mere med de lande, der er kommet for sent i gang, fordi deres politikere har prøvet at tale problemet væk, siger Jens Ive og nævner Storbritanniens premierminister Boris Johnson og USA's præsident Donald Trump.

- Når vi ser konsekvenserne for de lande, der ikke gjorde nok tidligt nok, vil man nok hellere gå lidt for langt end at indføre for få tiltag, siger Jens Ive, der understreger, at man selvfølgelig ikke kan fælde dom over det endelige resultat endnu.

Den forlængede nedlukning kommer ifølge Jens Ive også til at have yderligere konsekvenser for medarbejderne i social- og sundhedssektoren, som ifølge borgmesteren allerede løber meget hurtigt.

- Jo længere den periode bliver, jo hårdere bliver det for vores medarbejdere, siger Jens Ive, der blandt andet begrunder det stigende pres i sektoren med fraværet af frivillige og pårørende, der ikke længere kommer og aflaster i hverdagen.

En anden årsag er sygdom, hvor der ifølge Jens Ive ikke skal »meget snue til«, før man som medarbejder skal blive hjemme, eller at man som beboer bliver isoleret.

- Vi har selvfølgelig særlige foranstaltninger, hvis folk er syge, og det gælder både medarbejdere og beboere. Også selvom de ikke nødvendigvis er smittet med corona, for det ved vi jo ikke noget om, fordi vi ikke kan få dem testet. Men vi tager vores forholdsregler, og det har selvfølgelig nogle meget mærkbare konsekvenser for, hvor hurtigt, der skal løbes, og der bliver allerede gjort en imponerende indsats fra medarbejdernes side, siger Jens Ive.

Slutligt opfordrer borgmesteren Rudersdals borgere til at tage nedlukningen af landet seriøst og følge regeringens retningslinjer.

- Jeg synes generelt, at vores borgere gør det fantastisk godt. De arbejder hjemmefra, skolebørnene får fjernundervisning, og de holder i imponerende tal deres børn hjemme fra daginstitutionerne og skærmer deres ældre. Jeg synes, at der udvises stor respekt for situationen, siger Jens Ive, der dog har en bøn til den yngre del af befolkningen.

- Der, hvor vi nogle gange - helt forståeligt - ser de største frustrationer er hos de unge. Så det er stadig en appel til dem om at forstå, at måske bliver de ikke selv ramt, men at de kan være smittebærere og måske ramme sårbare ældre. Så bliv nu hjemme. Vent med festerne. Der kommer snart en sommer, hvor de forhåbentlig kan få lov til at feste igennem, og så må man jo se frem til det. Forventningens glæde er jo som bekendt den største, lyder det fra Jens Ive.