Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), beder kommunens borgere om forståelse for, at en række af de opgaver, kommunen normalt løser, ikke bliver løst, eller ikke bliver løst lige så hurtigt som normalt. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Vi har aldrig før prøvet noget lignende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Vi har aldrig før prøvet noget lignende

Rudersdal - 18. marts 2020 kl. 06:07 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoler, dagtilbud, jobcentre, kultur- og fritidstilbud er lukket. Medarbejdere er sendt på hjemmearbejde, og kommunalbestyrelsens medlemmer i Rudersdal holder nu møder via Skype - ligesom borgmester Jens Ive (V) dagligt er i telefonisk kontakt med sin direktion. Aldrig tidligere er Danmark blevet lukket sådan ned. Selv under 2. Verdenskrig var tingene mere »normale«, påpeger borgmesteren i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

- Selv under krigen havde folk adgang til plejehjemmene, og dengang var man heller ikke nødt til at lukke samtlige skoler. Vi har aldrig før prøvet noget lignende, og uden at male en vis herre på væggen, så er vi ifølge eksperterne kun i startfasen af dette virusudbrud. Det betyder, at vi kan forvente endnu flere tiltag, der påvirker vores allesammens hverdag, ligesom vi formentligt kan forvente, at nogle af indgrebene bliver forlænget.

Virus kan tage tid

Jens Ive fortsætter i den alvorlige tone:

- Og jeg er ked af at sige det, men der er desværre en risiko for, at denne virus-situation kan tage lang tid. Derfor er det vigtigt, at vi alle tager den meget alvorligt. Flere forskere har peget på, at det nuværende Corona-udbrud først vil toppe her i Danmark i slutningen af april. Og vi er vel og mærke kun i første bølge af udbruddet.

Rudersdals borgmester henviser til situationen i Italien, og hvor hurtigt tingene også har udviklet sig i Danmark.

- Hvis Corona-smitten pludseligt eksploderer, så er hospitalerne nødt til at evakuere alle de patienter, der ikke er Corona-ramt. Derfor arbejder vi i øjeblikket i kommunerne på, at gøre plads til disse patienter. I Rudersdal har vi pt. cirka 50 borgere indlagt på hospitalerne, som muligvis pludseligt skal evakueres. Den kapacitet har vi, fortæller Jens Ive i avisen.

Han skynder sig at understrege, at han vil blive rigtig glad, hvis alle de tiltag og foranstaltninger, der i øjeblikket er blevet indført viser sig at være »skudt langt over målet«.

- »Better safe than sorry«. I denne alvorlige situation er det bedre at gøre for meget end for lidt. Jeg er dog bekymret for, at nedlukningen af Danmark desværre er helt nødvendig, siger Jens Ive.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag...