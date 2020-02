Rudersdals borgmester Jens Ive (V) mener, at regeringen har skudt sig selv i foden ved ikke at fremlægge alt materialet til sit udspil til en udligningsreform på én gang. Foto: Lars Sandager Ramlow

Borgmester: Regeringen har skudt sig selv i foden

Rudersdal - 24. februar 2020

Det er ikke meget positivt, der indtil videre har været ytret om regeringens udspil til en udligningsreform. Udspillet har især været kritiseret for at være uigennemskueligt og for sit fravær af faglig begrundelse.

To uger efter præsentationen oplyste regeringen så, at det beløb, som kommunerne i hovedstadsområdet skulle sende til kommuner i resten af landet, blev 207 millioner kroner højere end først meldt ud.

Noget social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) efterfølgende undskyldte i en mail til Folketingets partier.

Borgmester Jens Ive (V) mener, at regeringen har skudt sig selv i foden ved ikke at fremlægge alt materialet fra starten.

- De ødelægger deres egne forhandlinger, og de ødelægger enhver form for tillid til, at regeringen kan optræde seriøst, siger Jens Ive, der også understreger, at han ikke har en forventning om, at Astrid Krag nødvendigvis bør kende alle detaljer i udligningsordningen.

- Jeg vil ikke kræve, at Astrid Krag skal forstå udligningssystemet til bunds, for hvis jeg siger, at 10 politikere i Folketinget forstår det til bunds, er det nok højt sat. Men jeg vil appellere til, at Astrid Krag forstår mekanismerne i systemet, og hvad det betyder for borgerne, siger Jens Ive.

Borgmesteren har lige siden regeringens præsentation kritiseret udspillet, og også den seneste udvikling vækker undren hos borgmesteren.

- For det første undres jeg stadig over, at man skal have det i lunser. Læg nu bare det hele åbent og ærligt frem. Regeringens tilgang, hvor man ikke lægger det hele frem, har jo netop dokumenteret, at man ikke får rettet fejlene. Og det er meget uheldigt, at man finder fejl på fejl i de ting, der bliver fremlagt, siger Jens Ive.

Han tilføjer: - Det andet er, at når man går ned i substansen, så bekræfter det kun, hvor skævt og voldsomt, man har vredet de enkelte parametre med henblik på at holde hånden over sine egne borgmestre og skade alt, hvad der hedder borgerlige kommuner i hovedstadsregionen.

Rudersdal Kommune er en af de kommuner, der står til at skulle aflevere flest penge, hvis regeringens udligningsreform vedtages i Folketinget - så meget står fast. Derudover sidder Jens Ive - ligesom mange andre - stadig tilbage med mange ubesvarede spørgsmål.

- Der er stadig ikke svaret på, hvordan skatteteknikken skal beregnes, så vi er stadig i en meget uafklaret fase, hvor vi ikke ved, om vi skal varsle overfor vores borgere, om det kan ende med en skattestigning på 1 eller 2 eller 2,5 procentpoint, siger Jens Ive.

Ifølge Jens Ive har det stor betydning for borgernes privatøkonomi, om det bliver 1 procentpoint eller 2,5 procentpoint.

- For en almindelig familie betyder det forskellen på, om de skal afsætte 7-8000 kroner til merskat om året, eller om de skal afsætte 14-16.000 kroner, siger Jens Ive.

I løbet af ugen har Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, givet udtryk for, at regeringen bør stoppe forhandlingerne om en udligningsreform. Den udmelding giver Jens Ive ikke meget for.

- Det har vi ikke brug for igen, for det er gang på gang blevet sat på pause. Nu har vi brug for et Folketing, der tager ansvar. Man lovede os en udligningsreform i 2017, og nu skriver vi altså 2020, siger Jens Ive.

Borgmesteren mener, at regeringen ville få mest ud af at fremlægge alt materialet til udligningsreformen, så man kan få gang i sagligt funderede forhandlinger.

- Kommunerne ved af gode grunde rigtig meget om udligningssystemet, så den bedste måde at få fejlrettet dataene på er ved at lægge det hele åbent og ærligt frem, siger Jens Ive.