Borgmester Jens Ive (V) mener, at statsministeren lovede mere, end hun kan holde, da hun mandag på et pressemøde bebudede, at daginstitutioner og skolernes 0.-5. klasser ville genåbne onsdag. Foto: Lars Sandager Ramlow

Borgmester: Regeringen har lovet mere, end den kan holde med genåbning

- Jeg havde gerne set, at man havde lavet en fælles udmelding fra staten og kommunerne om, hvad forventningerne var i stedet for, at staten har siddet al god rådgivning overhørig og nu kommer ud og har skruet nogle forventninger op, som det ikke vil være muligt at leve op til - og det er jo ikke kun i Rudersdal men også i alle nabokommunerne. Der er ingen sammenhæng mellem forventningsopbygningen og det, der rent faktisk kan leveres, efter vi har fået sundhedsmyndighedernes anvisninger.

- Det er dybt beklageligt, at man går ud og skruer forventningerne hos forældrene op, om at vi kommer til at genåbne i fuldt omfang. Det kan vi simpelthen ikke. Vores hovedfokus er trygheden, sundheden og sikkerheden for børnene og forældrene, og så må vi skrue ned for i hvor høj grad, vi kan modtage børnene. Vi arbejder på konkrete løsninger og på at få svar fra forældrene på, hvor stort behovet er for pasning af børnene, siger Jens Ive.