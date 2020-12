Se billedserie Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), siger, at coronasituationen stadig er »dybt bekymrende«, og her op mod jul og nytår opfodrer han derfor borgerne til at overholde myndighedernes restriktioner og huske på de gode råd om, hvordan smittespredningen mindskes. Foto: Joram G. Menzer

Borgmester: Nu skal vi holde fast

Borgmester Jens Ive (V) opfordrer borgerne til at holde fast og overholde restriktioner og retningslinjer i løbet af jul og nytår.

Rudersdal - 21. december 2020 kl. 20:04 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Smittetrykket begynder at falde en lillebitte smule, men til gengæld stiger antallet af indlæggelser. Derfor kommer Rudersdals borgmester Jens Ive (V) også med en klar opfordring til kommunens borgere op mod jul og nytår:

- Vi kan se positive - men meget svage positive - tegn, så min opfordring er: Hold nu fast, for vi er stadig i en dybt bekymrende situation, lyder det fra Jens Ive.

Borgmesteren påpeger, at vi stadig er langt over det incidenstal, som dannede baggrund for, at myndighederne tidligere på måneden greb til endnu en nedlukning af landet.

- Da man indførte restriktioner for udvalgte kommuner, lå incidenstallet på 200, og på nuværende tidspunkt ligger vi stadig over 500, så der er stadig lang vej igen, siger Jens Ive.

Rudersdal Kommune har et incidenstal på 516, hvilket er et udtryk for antallet af smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

- Så min opfordring er klart, at man i høj grad respekterer de restriktioner, der er, og at man husker på de råd, som vi alle sammen efterhånden kender så godt; hold afstand, vask hænder og sprit af, siger Jens Ive.

Borgmesteren har desuden en særlig opfordring: Vi skal passe ekstra godt på de ældre og sårbare borgere.

Jens Ive skal selv holde jul med sine svigerforældre, sin kone og to børn og et enkelt barnebarn. Foto: Lars Sandager Ramlow

- Det er stadig dem, der er i den største risiko for at få alvorlige følger af corona, og vi har et stærkt stigende antal indlæggelser i Region Hovedstaden og også i Rudersdal, siger Jens Ive, der tilføjer, at man generelt oplever en »stor forsigtighed« hos borgere, der er pårørende til beboere på eksempelvis plejehjem.

Borgmesteren skal selv holde jul med sin kone, sine svigerforældre og to børn og et barnebarn.

- Vi har aflyst alt op til juleaften for ikke at risikere at bære smitten videre, og vi har en tradition for at holde en stor lillejuleaften, men det har vi aflyst i år, siger Jens Ive.