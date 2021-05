Rudersdal Kommune får svært ved at leve op til reglerne om minimumsnormering, der efter planen skal træde i kraft i 2024, meddeler borgmester Jens Ive (V). Ifølge DR ligger Rudersdal Kommune lavt på listen over gennemsnitlige lønninger til pædagoger, og selvom Jens Ive ikke mener, at det er en afgørende faktor for at tiltrække pædagoger, er han klar til at kigge på lønningsniveauet. Arkivfoto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Borgmester: Lønnen er ikke afgørende for at tiltrække flere pædagoger

Rudersdal Kommune kan ifølge borgmester Jens Ive (V) ikke leve op til minimumsnormeringerne, fordi der ikke er nok pædagoger. Jens Ive er klar til at kigge på pædagogernes løn, men han mener ikke, at det er en afgørende faktor.

Rudersdal - 26. maj 2021 kl. 18:28 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Pædagogernes arbejds- og lønvilkår i Rudersdal Kommune har den seneste tid været debatteret forskellige steder i mediebilledet, og Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), har blandt andet meldt ud, at kommunen ikke vil være i stand til at leve op til de minimumsnormering, der skal træde i kraft fra 2024.

En af årsagerne er ifølge Jens Ive, at der ikke er nok pædagoger at få.

- Vi tager alle de pædagoger, vi kan få fat i, men de er der simpelthen ikke, har Jens Ive blandt andet sagt til Politiken.

Derudover kunne DR tirsdag fortælle, at den gennemsnitlige pædagogløn er 18.720 kroner højere om året i nabokommunen Hørsholm. DR har set på kommunale lønstatistikker, som ydermere viser, at en pædagog får 15.000 kroner mere i lønningsposen i gennemsnit om året i nabokommunen Allerød, mens tallet er 16.968 kroner højere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ifølge Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), spiller lønnen dog ikke en afgørende rolle i bestræbelserne på at tiltrække pædagoger.

- BUPL (pædagogernes fagforening, red.) adresserer jo selv, at det ikke er lønnen, der driver det for en pædagog, og vi kan desuden se, at selvom de nævnte kommuner ligger på et andet lønniveau, så har de de samme rekrutteringsudfordringer, som vi har. Derfor må vi også konstatere, at det ikke er lønnen, der gør forskellen, siger Jens Ive.

Vil have kigget på lønnen Jens Ive medgiver dog, at lønnen er et af de parametre, man kan justere på for at tiltrække pædagoger.

- Jeg vedkender mig, at vi skal have kigget på det, for sådan som lønglidningen er kørt, er vi rykket ned i hovedstadens lavere tredjedel, og det skal vi have diskuteret til budgettet; hvor vil vi lægge os, men også hvilke samlede indsatsknapper vil vi trykke på for at gøre noget ved det her problem?, lyder det fra Jens Ive.

Ifølge Jens Ive er en af forklaringerne på, at det er svært at tiltrække pædagoger til Rudersdal, at det er dyrt at købe en bolig i kommunen.

- Vores udfordring er at fastholde pædagogerne, og det handler blandt andet om boligpriserne. Det er ikke et stort problem, når pædagogerne er nyuddannede, men når de stifter familie, for så vil de hellere have et arbejde tættere på deres bopæl, siger Jens Ive.

Og den bopæl er altså ifølge Jens Ive ofte ikke i Rudersdal Kommune.

Borgmesteren mener heller ikke, at det nødvendigvis ville hjælpe meget på en pædagogs mulighed for at bosætte sig i Rudersdal, at lønnen var på højde med den gennemsnitlige pædagogløn i eksempelvis Hørsholm.

- Vi skal jo være ærlige og sige, at om du får 410.000 eller 420.000 kroner i løn om året, så er det nok ikke det, der gør forskellen i forhold til, om du køber en villa i Rudersdal eller ej, siger Jens Ive.

En attraktiv børnegruppe Jens Ive mener desuden, at kommunen gør en del for at tiltrække pædagoger.

- Vi tænker blandt andet i praktikforløb, så de kommende pædagoger kan komme ud og se, at vi faktisk har nogle super attraktive rammer i vores daginstitutioner. Vi har også en attraktiv børnegruppe, fordi der er mange problemer, som vi ikke har blandt vores børn og forældre, siger Jens Ive og slutter:

- BUPL fremhæver jo selv, at særligt på visse institutioner på Vestegnen, får man markant mere i løn end i Rudersdal, og jeg må bare sige, at det synes jeg også er berettiget, for opgaven er en helt anden, siger Jens Ive.