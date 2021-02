"Når man ser på de tørre tal fra politiet, er der ikke sket en voldsomt foruroligende udvikling. Omkring 2008 var situationen langt værre." Foto: Allan Nørregaard

Borgmester - Kommunen skal ikke tage sig af kriminelle unge

Man bør skelne mellem de unge, der skaber utryghed i Birkerød, siger borgmester Jens Ive (V), for politiet og kommunen har hver deres ansvar for at løse problemet

Rudersdal - 13. februar 2021

For borgmester Jens Ive (V) er det vigtigt at fastslå, hvilket ansvar Rudersdal Kommune har, når det kommer til utryghedsskabende unge. Og det handler i første omgang om at skelne mellem de unge, som kommunen har ansvaret for. Og hvem Nordsjællands Politi har ansvaret for.

"Den kommunale opgave er forebyggelsesindsatsen. Og når det kommer til situationen i Birkerød, handler det om de 13-16-årige, som er utryghedsskabende, når de hænger i parkeringskælderen under biblioteket eller støjer inde på biblioteket. Dem kender vi, og er i god kontakt med. Og grundlæggende må vi konstatere, at det jo ikke er dem, der truer," siger han og peger så på den gruppe, som han ser som Nordsjællands Politis ansvar - de 17-20-årige.

"Det er rent politiarbejde, fordi det er kriminalitet, der begås, og hvor erhvervsdrivende melder om at være nødt til at tilkalde politiet. Og der vil jeg gerne rose politiet, der patruljerer i Birkerød i et omfang, som vi ikke har set før. Og derfor ser man også så mange episoder på døgnrapporten," siger han og tilføjer:

"Politiet har voldsmonopol. De kan arrestere folk, lægge dem i håndjern og retsforfølge. Det kan og må en kommune ikke."

Hvordan Rudersdal Kommune så løfter deres del af ansvaret, vender vi tilbage til.

De tørre tal Først borgmesterens syn på sagen. Han deler Nordsjællands Politis vurdering af, at der over en længere periode har været problemer med unge, der skaber utryghed i Birkerød. På Facebook skrev en borger et åbent brev til Jens Ive, hvor der står, at der de seneste 20 år er sket "en voldsomt foruroligende udvikling", når det kommer til kriminalitet hovedsageligt begået af unge mennsker.

"Når man ser på de tørre tal fra politiet, er der ikke sket en voldsomt foruroligende udvikling. Omkring 2008 var situationen langt værre. Det er slet ikke for at forklejne utryghedsbilledet, men vi må bare konstatere, at det problem, som adresseres i dag, adresseres langt voldsommere i forhold til den skala, det har," siger han og peger så på, hvordan kommunen løfter den forebyggende indsats:

"Kommunen har fået flere gadeplansmedarbejdere, så Rudersdal Kommune er i den grad gået ind i opgaven. Vi har desværre nogle, som ryger på den forkerte side af loven og bliver kriminelle. Det er rigtig ærgerligt, men vi skal bare sørge for at steppe op, når der er behov for det. Det er der lige nu i Birkerød, og jeg så rigtig gerne, at vi voksne forældre, der adresserer det her også stepper op og måske laver nattevandringer og får talt med de unge," siger han.

"Det allervigtigste, kommunen kan gøre, er at holde tæt kontakt med de unge, og det er det, gadeplansmedarbejderne gør. Der kan være behov for at kontakte forældrene, og det gør vi," siger borgmesteren og fortæller, hvad man gør anderledes end tidligere:

"Vi har kigget på, hvordan vi - også under corona - kan finde lokaler til de unge, hvor de kan få varmen i stedet for at stå i parkeringskældre. Men det har været en udfordring, fordi vi er kvadratmeterudfordret, når vi skal rumme alle de forskellige grupperinger og aldersgrupper af unge. Men spørger man, om vi har steppet op og tilført økonomi og ansat medarbejdere, er svaret ja. Problemet skal ikke være uløst på grund af ressourcer, for vi skal have løst det," siger han.